U20-WM Vorbereitung: 4:0-Erfolg gegen Kasachstan

Arnprior. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat am Donnerstag ihr WM-Vorbereitungsspiel gewonnen. Die DEB-Auswahl siegte im Nick Smith Centre in Arnprior (Kanada) gegen Kasachstan...

Arnprior. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat am Donnerstag ihr WM-Vorbereitungsspiel gewonnen.

Die DEB-Auswahl siegte im Nick Smith Centre in Arnprior (Kanada) gegen Kasachstan mit 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Die Tore erzielten Carlos Händel, Noah Samanski, Timo Ruckdäschel und Tobias Schwarz. Der deutsche Goalie Linus Vieillard feierte in seinem ersten Spiel für die U20-Nationalmannschaft einen Shutout.

Torschützen DEB: Carlos Händel, Noah Samanski, Timo Ruckdäschel, Tobias Schwarz

• Starting Goalie: Linus Vieillard

• Kapitän/Assistenten: Edwin Tropmann (C), Lua Niehuis (A), Norwin Panocha (A)

Das vierte und letzte Vorbereitungsspiel findet am Sonntag in der CAA Arena in Belleville (Kanada) statt. Ab 21 Uhr deutscher Zeit steht die DEB-Auswahl der U20-Nationalmannschaft von Schweden gegenüber.

Stimme zum Spiel

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Die Mannschaft hat sich heute für ihren guten Einsatz belohnt. Das Spiel und das Ergebnis sollten unser Selbstbewusstsein stärken. Das ist wichtig für die nächste Zeit hier in Kanada. Wir haben viele Dinge umgesetzt, die wir uns für das Spiel vorgenommen haben. Es gibt dennoch einige Bereiche, in denen wir uns noch verbessern müssen. Dafür werden wir die kommenden Trainingseinheiten bis zum nächsten Spiel nutzen.“

Der Spielplan der WM-Vorbereitung der U20-Nationalmannschaft

12.12.2024 | 00:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Slowakei 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

15.12.2024 | 19:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Slowakei 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

20.12.2024 | 01:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Kasachstan 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

23.12.2024 | 21:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Schweden

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV