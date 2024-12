U20-WM Vorbereitung: 1:4-Niederlage in Moncton

Moncton. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat am Sonntag das zweite WM-Vorbereitungsspiel verloren. Die Mannschaft von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter unterlag in Moncton (Kanada) der...

Moncton. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat am Sonntag das zweite WM-Vorbereitungsspiel verloren.

Die Mannschaft von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter unterlag in Moncton (Kanada) der Slowakei mit 1:4 (0:2, 0:0, 1:2). Die Slowaken trafen bereits in der Anfangsminute doppelt und gingen letztlich mit einer Zwei-Tore-Führung in die Drittelpause. Im Schlussabschnitt traf Elias Pul zum 1:4-Endstand aus Sicht der DEB-Auswahl.

Torschützen DEB: Elias Pul

• Schussverhältnis: Deutschland 28, Slowakei 28

• Starting Goalie: Leon Hümer

• Kapitän/Assistenten: Edwin Tropmann (C), Julius Sumpf (A), Norwin Panocha (A)

Morgen reist die DEB-Auswahl zum WM-Spielort Ottawa und wird dort die weitere WM-Vorbereitung verbringen. Am Donnerstagabend (19 Uhr kanadischer Zeit) / Freitagmorgen (1 Uhr deutscher Zeit) findet das dritte von insgesamt vier Vorbereitungsspielen statt, dann trifft die DEB-Auswahl auf Kasachstan.

Stimme zum Spiel

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir haben heute gesehen, wie man auf diesem Level international und auf der kleinen Eisfläche spielen muss. Die Slowakei hatte ein gutes Zweikampfverhalten, sie haben einfach nach vorne gespielt und waren effektiv. Das zeigt uns, dass es nichts Außergewöhnliches braucht, um erfolgreich zu sein. Wir müssen unsere Aufgaben konstant über 60 Minuten vom ersten Wechsel an erledigen, aus den zwei Spielen lernen und den nächsten Schritt machen. Dann werden wir konstanter und können eine bessere Spielweise an den Tag legen.“

Der Spielplan der WM-Vorbereitung der U20-Nationalmannschaft

12.12.2024 | 00:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Slowakei 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

15.12.2024 | 19:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Slowakei 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

20.12.2024 | 01:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Kasachstan

23.12.2024 | 21:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Schweden

