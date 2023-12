U20 WM: Ã–sterreich verpasst nach Niederlage gegen Frankreich Aufstiegs-Showdown

Artikel anhören Budapest. (PM ÖEHV) Österreichs U20 Herreneishockey Nationalteam musste bei der 2024 IIHF Ice Hockey U20 World Championship Division IA in Budapest gegen...

Budapest. (PM ÖEHV) Österreichs U20 Herreneishockey Nationalteam musste bei der 2024 IIHF Ice Hockey U20 World Championship Division IA in Budapest gegen Frankreich eine 4:7-Niederlage hinnehmen.

Damit verpasste die ÖEHV-Auswahl den großen Aufstiegs-Showdown am Samstag gegen Kasachstan, das schon vor dem letzten Spieltag als Aufsteiger in die Top Division feststeht. Das Match zum WM-Abschluss ist am Samstag um 19:30 Uhr wieder live auf LIVE.eishockey.at zu sehen.

Die Ausgangslage für Österreich war nach dem 3:1-Erfolg von Kasachstan gegen Japan klar: Nur mit einem Sieg gegen Frankreich nach 60 Minuten würde am Samstag der ultimative Showdown um den Aufstieg winken. Österreich startete auch beim vierten WM-Match in der Tüskecsarnok mit Einser-Goalie Benedikt Oschgan ins Spiel, das gleich von Beginn an Fahrt aufnahm. Es ging flott hin und her. Und die Franzosen legten vor: Hugo Nogaretto fäslchte einen Schuss von Nathan Cal zum 1:0 ins Kreuzeck ab (9.). In der ersten Unterzahl hatte Lenz Moosbrugger einen Shorthander auf der Schaufel, im Gegenzug erhöhte Frankreich auf 2:0. Valentin Grossetete stand am langen Eck und hielt den Schläger nach einem scharfen Pass hin (12.). Die ÖEHV-Auswahl arbeitete sich spät und im wahrsten Sinne zurück in die Partie: Nach einem wilden Gestocher vor dem Tor von Antoine Keller war der Puck plötzlich hinter der Linie. Der 1:2-Anschlusstreffer 15 Sekunden vor der ersten Sirene wurde von den Schiris erst nach einem genauen Videostudium gegeben, Luca Erne war als letzter rot-weiß-roter Crack an der Scheibe (20.).

Das zweite Drittel begann für das Team von Head Coach Philipp Pinter mit einer heiklen Phase, David Cernik musste wegen gefährlichem Spiel mit dem hohen Stock für vier Minuten auf die Strafbank. Les Bleus nützten diese lange numerische Überlegenheit doppelt aus: Zunächst stellte Antoine Addamo auf 3:1 (23.), dann erhöhte Emil Tavernier sogar auf 4:1 (24.). Keeper Martin Reder kam an Stelle von Benedikt Oschgan ins Tor. Die Umstellung zeigte Wirkung: Maximilian Wurzer lenkte den Puck nach einem Schuss zum 2:4 ins Netz (28.). Nun drückten die Österreicher auf den Anschlusstreffer, waren überlegen, nur das Tor fiel nicht. Auf der anderen Seite sendete Teo Toubhans-Besnier die Scheibe von der rechten Seite zum 5:2 in die Maschen (36.). Gegen Ende konnte Rot-Weiß-Rot ein Powerplay nicht nützen, nahm jedoch eine Minute davon ins Schlussdrittel mit.

Erneute Aufholjagd im Schlussdrittel

Die Österreicher erwischten dort den besseren Start: Johannes Neumann zog nach einem schnellen Antritt ab und Frankreichs Keeper Antoine Keller ließ den Puck über die Fanghand zum 3:5 ins Tor (44.). Wieder liefen die ÖEHV-Cracks dem Anschlusstreffer hinterher, die Franzosen warteten auf Konter. Dann nahm sich Jonas Dobnig ein Herz, zog von der rechten Seite vor das Tor und bezwang Keller energisch zum 4:5 bei genau 52 gespielten Minuten. Österreich drückte auf den Ausgleich, hatte sogar eine Überzahlmöglichkeit, aber Frankreich traf durch Raphael Chauvel per Shorthander zum 6:4 (55.). Rot-Weiß-Rot riskierte früh, Head Coach Philipp Pinter zog Keeper Reder für einen sechsten Feldspieler. 39 Sekunden vor dem Ende erzielte Valentin Grossetete mit einem Emptynetter das 7:4 für Frankreich. Österreich verpasste damit den Aufstiegs-Showdown mit Kasachstan am Samstag. Zum Spieler der Partie bei Österreich wurde Stürmer Johannes Neumann gewählt.

Head Coach Philipp Pinter analysierte das Match kurz nach der Schluss-Sirene und ist trotz der ersten Enttäuschung stolz auf sein Team: „Das ist so kurz danach natürlich bitter, vor allem die Art und Weise, wie wir heute verloren haben. Bei Fünf gegen Fünf haben die Jungs phasenweise ein unglaubliches Eishockey gespielt, irrsinnig druckvoll, haben super Chancen herausgespielt, wir hatten auch deutlich mehr Torschüsse als die Franzosen. Es war schön zu sehen, wie sie nach dem Rückstand ständig weiter gefightet haben, Gas gegeben haben und zusammengehalten haben, um am Drücker zu bleiben. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, dass sie sich da nicht aufgegeben hat. Die Special Teams sind bei so einem Turnier natürlich sehr wichtig, wir haben in Unterzahl fast immer ein Tor bekommen, haben auf der anderen Seite im Powerplay nichts reingebracht und dementsprechend verliert man dann so ein Spiel. Aber bei Fünf gegen Fünf waren wir die bessere Mannschaft. Wir spielen jetzt um die Medaillen, der Aufstieg ist nicht mehr zu schaffen. Aber um das zu erreichen, muss so viel zusammenpassen und müssen vor allem auch die Special Teams funktionieren. Wie gesagt, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft!“

Am Samstag geht’s für die ÖEHV-Auswahl ab 19:30 Uhr – live auf LIVE.eishockey.at – zum WM-Abschluss gegen Kasachstan, das am vierten Spieltag gegen Japan mit 3:1 gewann und nach der Niederlage von Österreich gegen Frankreich bereits vor dem letzten Spieltag als Aufsteiger in die Top Division feststeht.

U20-WM DIVISION IA, BUDAPEST (HUN)

Frankreich vs. Österreich 7:4 (2:1,3:1,2:2)

Do., 14. Dezember 2023, 16:00 Uhr

Torschützen Frankreich: Hugo Nogaretto (9.), Valentin Grossetete (12./PP1, 60./EN), Antoine Addamo (23./PP1), Emil Tavernier (24./PP1), Teo Toubhans-Besnier (36.), Raphael Chauvel (55./SH1)

Torschützen Österreich: Luca Erne (20.), Maximilian Wurzer (28.), Johannes Neumann (44.), Jonas Dobnig (53.)

Letztes WM-Spiel:

Österreich vs. Kasachstan

Sa., 16. Dezember 2023, 19:30 Uhr, live auf LIVE.eishockey.at

Bereits gespielt:

Österreich vs. Dänemark 3:4 (1:1,0:1,2:2)

Mi., 13. Dezember 2023, 19:30 Uhr

Torschützen Österreich: Ian Scherzer (11., 57.), Florian Lanzinger (49.)

Torschützen Dänemark: Daniel Olsson (10.), Albert Schioldan (39./PP1), Oliver Marloth (44.), Hjalte Thomsen (46.)

Österreich vs. Ungarn 3:2 (1:1,1:1,1:0)

Mo., 11. Dezember 2023, 19:30 Uhr

Torschützen Österreich: David Cernik (10./PP1, 32.), Gregor Biber (60.)

Torschützen Ungarn: László Farkas (6./PP1), Bendegúz Dobos (39./PP1)

Japan vs. Österreich 2:5 (1:2,0:3,1:0)

So., 10. Dezember 2023, 19:30 Uhr

Torschützen Japan: Tyler Serino Maxner (20.), Taisetsu Ushio (59.)

Torschützen Österreich: Ian Scherzer (9./PP1), Jakob Lippitsch (18.), Luca Erne (35.), Paul Reiner (37.), Jonas Dobnig (38.)

