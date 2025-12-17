U20-WM live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport â€“ Deutsche Auswahl mit zwei Zielen: â€žTopgegner Ã¤rgernâ€œ und mindestens das WM-Viertelfinale erreichen

Bonn. (PM MagentaSport) MagentaSport und MagentaTV bescheren den Eishockeyfans noch mehr Festtage: Die U20-Weltmeisterschaft findet vom 26. Dezember bis zum 6. Januar in den â€žTwin Citiesâ€œ Minneapolis und St. Paul im Eishockey-verrÃ¼ckten US-Bundesstaat Minnesota statt.

MagentaSport und MagentaTV Ã¼bertragen die vier deutschen Vorrundenspiele und die gesamte k.o.-Phase live und kostenlos fÃ¼r alle. Christoph Fetzer und Christoph Stadtler kommentieren die Partien, Patrick Ehelechner ist als Experte dabei. Vor dem Start werden die Fans bereits mit der neuen Folge von #EishockeyDeutschland â€“ U20 â€“ die Top-Talente Deutschlands (ab 23. Dezember, 18.00 Uhr) auf die WM eingestimmt.

In ihrem WM-Auftaktspiel trifft die DEB-Auswahl gleich auf die US-Boys, die den Titel in den vergangenen beiden Jahren gewannen (in der Nacht vom 26. auf den 27.12., live ab 00.00 Uhr). Die weiteren Vorrundengegner sind die Slowakei, Schweden und die Schweiz. U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter betreut die Auswahl zum 7. Mal und ist diesmal zuversichtlicher, weil er auf ein eingespieltes Team zurÃ¼ckgreifen kann: â€žWenn wir unsere Leistung abrufen kÃ¶nnen, werden wir eine Chance haben, gute Spiele zu absolvieren und den ein oder anderen Topgegner vielleicht zu Ã¤rgern.â€œ Die Sehnsucht nach dem Viertelfinal-Einzug ist groÃŸ: â€žDas wÃ¤re natÃ¼rlich eine super Sache!â€œ Deutschland muss dazu zumindest Gruppen-Vierter werden.

Nachfolgend ein Ausblick auf die U20 WM â€“ bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Vor dem U20-WM-Start am 26.12. steht weiter Eishockey satt bei MagentaSport auf dem Programm â€“ die PENNY DEL morgen Abend mit dem 29. Spieltag, u.a. empfÃ¤ngt TabellenfÃ¼hrer Ingolstadt den Meister Berlin (live ab 19.00 Uhr).

â€žImmer etwas Besonderesâ€œ: Deutsche U20 um Trainer Abstreiter will Erfahrung auf kleinem Eis nutzen â€“ â€žHeimspielâ€œ: 13 Nationalspieler spielen in den USA und Kanada

Als Trainer der deutschen U20-Auswahl geht Tobias Abstreiter, dessen Vertrag beim DEB vor wenigen Tagen um ein Jahr verlÃ¤ngert wurde und der fÃ¼r Deutschland bereits als Spieler auf dem Eis und als Co-Trainer der A-Nationalmannschaft an der Bande stand, das 7. Turnier seiner Amtszeit mit viel Euphorie an: â€žEs ist immer etwas Besonderes zu dieser Jahreszeit, dann auch noch in Nordamerika im â€šState of Hockeyâ€˜ Minnesota! Wir bereiten uns gerade in Duluth vor. Wir freuen uns alle sehr auf die kommende WM!â€œ

Der 55-jÃ¤hrige Landshuter erlÃ¤utert die frÃ¼he Anreise und schildert seine ersten EindrÃ¼cke vom Trainingscamp: â€žWir wollen uns so gut es geht auf das kleine Eis einstellen. Wir haben einige Spieler aus Deutschland und 13 aus Nordamerika dabei. Ich gehe davon aus, dass uns das in Anbetracht der EingewÃ¶hnungszeit auf dem kleinen Eis etwas bringt. Wir sehen das als Vorteil an und werden das in die WM hoffentlich auch einbauen kÃ¶nnen.â€œ

Der eingespielte Kader mit nur wenigen personellen VerÃ¤nderungen seit dem letzten Turnier ist fÃ¼r ihn der SchlÃ¼ssel fÃ¼r ein gutes Abschneiden: â€žDie Eingespieltheit und die Erfahrung auf dem Level, eine U20-WM schon absolviert zu haben, sind wichtig. Es entsteht eine ganz andere Situation. Letztes Jahr war eine gewisse Unerfahrenheit da. Diese Erfahrung wird uns jetzt ein Vorteil sein. Es sind elf Spieler aus der letztjÃ¤hrigen WM von Ottawa dabei. Die Jungs bringen durch die Erfahrung eine gewisse StabilitÃ¤t und Sicherheit in die Mannschaft.â€œ

FÃ¼r den Coach, als Spieler in der DEL fÃ¼r Landshut, MÃ¼nchen, KÃ¶ln, Kassel und Straubing aktiv, ist die Hierarchie im Team klar â€“ die KapitÃ¤nsfrage wird noch geklÃ¤rt: â€žDie Jungs, die letztes Jahr dabei waren, werden die FÃ¼hrung Ã¼bernehmen. Wir haben eine Leadership-Gruppe mit KapitÃ¤n und Assistenten, die vorneweg marschieren werden. Den KapitÃ¤n werden wir intern noch ernennen.â€œ

Bei der WM muss Abstreiter den Ausfall des 16-jÃ¤hrigen Max Penkin von den Adler Mannheim verkraften, der neben einer starken U18-WM auch als jÃ¼ngster DEL-TorschÃ¼tze der Geschichte auf sich aufmerksam gemacht hat: â€žMax hat einen sehr groÃŸen Schritt nach vorne gemacht und durch die DEL-EinsÃ¤tze wichtige Erfahrungen gesammelt. Er hat sich durch gute Leistungen bei uns in die Mannschaft gespielt. Leider hat er sich jetzt verletzt. Das ist wirklich jammerschade.â€œ

Abstreiter zu den Zielen fÃ¼r die WM: â€žDer Viertelfinaleinzug wÃ¤re natÃ¼rlich eine super Sache. Wir gehen mit der Einstellung rein, dass wir alles geben, damit wir eine Mannschaft hinter uns lassen.â€œ

Wie steht es um die Zukunft des deutschen Eishockeys? #EishockeyDeutschland richtet Fokus auf Top-Talente und WM-Vorbereitung

Neue Folge: #EishockeyDeutschland â€“ U20 â€“ die Top-Talente Deutschlands steht ab 23. Dezember, ab 18.00 Uhr auch on-demand zur VerfÃ¼gung und stimmt die Fans ein auf die WM als absolutes Highlight fÃ¼r junge Spieler und Meilenstein auf dem Weg zum Profi: Wie steht es um die Zukunft des deutschen Eishockeys? Basti Schwele besucht die U20 des DEB und blickt auf die nÃ¤chste Reihe deutscher Nationalspieler. Die Reihe #EishockeyDeutschland ist eine langfristig angelegte Content-Serie, die aus allen Bereichen des Eishockeys PortrÃ¤ts, Stories oder Interviews bis zur Heim-WM 2027 vorstellt.

Eishockey live bei MagentaSport

IIHF U20 Eishockey-WM

Samstag, 27.12.25

ab 00.00 Uhr: Deutschland â€“ USA (Nacht von 26. auf 27.12.)

ab 20.00 Uhr: Slowakei â€“ Deutschland

Montag, 29.12.25

ab 19.00 Uhr: Deutschland â€“ Schweden

Dienstag, 30.12.25

ab 20.00 Uhr: Schweiz â€“ Deutschland

Freitag, 02.01.26

ab 18.30 Uhr: Abstiegs-Relegation

ab 20.00 Uhr: Viertelfinale 1

ab 22.30 Uhr: Viertelfinale 2

Samstag, 03.01.26

ab 00.00 Uhr: Viertelfinale 3 (Nacht von 02. auf 03.01.)

ab 02.30 Uhr: Viertelfinale 4

Sonntag, 04.01.26

ab 22.30 Uhr: Halbfinale 1

Montag, 05.01.26

ab 02.30 Uhr: Halbfinale 2 (Nacht von 04. auf 05.01.)

ab 22.30 Uhr: Spiel um Platz 3

Dienstag, 06.01.26

ab 02.30 Uhr: Finale (Nacht von 05. auf 06.01.)

PENNY DEL | 29. Spieltag

Donnerstag, 18.12.25

ab 19.15: ERC Ingolstadt â€“ EisbÃ¤ren Berlin, KÃ¶lner Haie â€“ Grizzlys Wolfsburg, EHC Red Bull MÃ¼nchen â€“ Schwenninger Wild Wings

Freitag, 19.12.25

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.25 Uhr im Einzelspiel: Straubing Tigers â€“ Pinguins Bremerhaven, NÃ¼rnberg Ice Tigers- Dresdner EislÃ¶wen, Adler Mannheim â€“ Iserlohn Roosters, LÃ¶wen Frankfurt â€“ Augsburger Panther

