U20 WM â€“ letzter Tag der Vorrunde: Spiele um die Platzierungen in beiden Gruppen (Teil 1)

Göteborg. (MR) Während es in Frölundaborg bereits mittags um den Gruppensieg ging beim Spiel USA (2.) gegen die Slowakei (1.), das die USA deutlich mit 10:2 gewannen, ging im Scandinavium das Nachbarschaftsduell Schweden (1.) gegen Finnland (3.) an die Leijonat.

Irgendwie kamen die Gastgeber heute nicht richtig in Schwung, die Finnen arbeiteten härter und vor allem zielgerichteter. Und so war es nur eine Frage der Zeit, dass die bisher weiße Weste der Schweden Flecken bekam, die Mauer im Tor bröckelte. Im Nachsetzen spielte Finnlands Tommi Mannisto Schwedens Goalie Melker Thelin aus und erzielte den ersten Treffer ins Schwedische Tor (13.). 192:25 Minuten war der Kasten saubergeblieben bei diesem Turnier! Und Finnland machte weiter Druck, konnte noch im Startabschnitt den zweiten Treffer nachlegen (19.). Im zweiten Durchgang war das Drei-Kronen-Team schließlich auch im Spiel, konnten früh mit zwei Treffern den Ausgleich erzielen. Danach ging es hin und her, Vorlage Finnland, erneuter Ausgleich Schweden. Und in einem weiteren Powerplay (35.) gingen die Hausherren erstmals in Führung. Es war der Treffer zum 4:3.

Spannung bis zum Schluss – und ein Nachschlag

Im Schlussabschnitt gab es viel Laufarbeit und wenige Chancen. 150 Sekunden vor dem Ende zog Finnland beim Stand von noch immer 3:4 den Goalie. Direkt ein Konter der Schweden, der Angreifer wird neben das Tor gefällt, der Pfiff bleibt aus, und im Gegenzug erzielt Finnland den Ausgleich – sah komisch aus… Die anschließende Verlängerung wurde von Suomi souverän heruntergespielt, d.h. sie standen meist hinter dem eigenen Tor rum mit minimaler Scheibenbewegung dort, was vom Publikum in der erneut ausverkauften Arena mit lauten Pfeifkonzert begleitet wurde. Änderte aber nichts. So ließen die Finnen die Zeit runterlaufen. Im Penaltyschießen dann traf der erste Schwede, Jonathan Lekkerimaki, danach lange Zeit niemand. Bis dann der vierte Finne traf, Konsta Helenius. Der letzte Schütze der jeweils fünf, Jani Nyman, traf schließlich auch noch und sicherte den Finnen den Zusatzpunkt, die damit mit 5 Punkten auf dem dritten Platz abschließen – sollte Deutschland heute Abend nicht mit 2 Punkten gegen Kanada gewinnen…