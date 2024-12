U20-WM: KÃ¤mpferische Leistung gegen Finnland wird nicht belohnt

Ottawa. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter unterlag am Freitag in ihrem zweiten Spiel bei der IIHF U20-Weltmeisterschaft in Ottawa (Kanada) gegen Finnland mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

Einziger deutscher Torschütze war Clemens Sager, der gemeinsam mit Lennart Neiße für Elias Pul und Nico Pertuch in das heutige Line-up rückte.

Die DEB-Auswahl startete stark gegen Finnland, geriet aber kurz vor der ersten Pause in Rückstand. Trotz engagierter Bemühungen und eines Anschlusstreffers von Sager im zweiten Drittel blieben die Skandinavier auch dank einer starken Torhüterleistung in Führung. Im letzten Drittel zeigte das DEB-Team weiter großen Kampfgeist und erspielte sich Chancen, konnte den Ausgleich aber nicht erzielen. Ein Empty-Net-Tor kurz vor Schluss besiegelte die 1:3-Niederlage.

Torschütze DEB: Clemens Sager

• Schussverhältnis: Deutschland 32, Finnland 43

• Strafen: Deutschland 6, Finnland 6

• Starting Goalie: Linus Vieillard

• Kapitän/Assistenten: Edwin Tropmann (C), Julius Sumpf (A), Norwin Panocha (A)

• Starting Six: Linus Vieillard, Norwin Panocha, Carlos Händel, Timo Ruckdäschel, Julius Sumpf, Simon Seidl

• Bester Spieler GER: Linus Vieillard

Weiter geht es im Turnier für die deutsche Mannschaft mit dem dritten WM-Spiel am Sonntag, den 29. Dezember um 19:30 Uhr (kanadischer Zeit) / 30. Dezember um 1:30 Uhr (deutscher Zeit) gegen Kanada.

Stimmen zum Spiel

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Der Einsatz, der Wille und die Leidenschaft waren heute bei jedem einzelnen Spieler über 60 Minuten sehr gut. Die Jungs haben sich füreinander eingesetzt – sind auch im Unterzahlspiel stabil geblieben. Wir hatten im zweiten und dritten Drittel Chancen gegen einen starken Gegner das Spiel auszugleichen. Ich hoffe, dass uns das Selbstvertrauen gibt für die nächsten Spiele. Darauf bereiten wir uns nun intensiv vor.“

Goalie Linus Vieillard: „Wir haben heute eine tolle Teamleistung und eine starke Antwort auf das USA-Spiel gezeigt. Die Jungs haben mir sehr geholfen durch die gute Verteidigungsarbeit. Am Ende ist es natürlich schade, dass wir uns nicht für die gute Leistung belohnt haben, aber wir schauen nun weiter nach vorne und konzentrieren uns auf das Duell mit Kanada.“

Der Spielplan der DEB-Auswahl bei der U20-Weltmeisterschaft in Ottawa (Kanada):

26.12.2024 | 20:30 Uhr (dt. Zeit) | USA – Deutschland 10:4 (2:0, 4:2, 4:2)

27.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Finnland 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

30.12.2024 | 01:30 Uhr (dt. Zeit) | Kanada – Deutschland

30.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Lettland

Alle deutschen Spiele und die K.o.-Phase werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV