U20 WM Division IA: Ã–sterreich feiert zum WM-Abschluss einen sensationellen Sieg gegen Aufsteiger Kasachstan

Budapest. (PM ÖEHV) Österreichs U20 Herreneishockey Nationalteam lieferte sich im letzten Spiel bei der 2024 IIHF Ice Hockey U20 World Championship Division IA in Budapest gegen Aufsteiger Kasachstan einen dramatischen Fight und gewann nach 4:6-Rückstand mit 7:6 nach Penaltyschießen.

Die ÖEHV-Auswahl belegte damit den vierten Rang in der End-Tabelle. Kasachstan war schon vor dem letzten Spieltag als Aufsteiger in die Top Division festgestanden. Japan muss nach einem 1:5 gegen Dänemark den Gang in die Gruppe B antreten. Gastgeber Ungarn feierte am letzten Spieltag einen 4:0-Sieg gegen Frankreich und schafft den Klassenerhalt.

Österreich startete auch beim abschließenden WM-Match in der Tüskecsarnok mit Einser-Goalie Benedikt Oschgan ins Spiel und erwischte einen Traumstart: Luca Erne traf mit einem herrlichen Schuss aus dem Slot zum 1:0 (2.). Den Kasachen gelang rasch der Ausgleich zum 1:1. Alexander Kim setzte nach einer Abwehr von Benedikt Oschgan nach und brachte den Puck über die Linie (5.). Rot-Weiß-Rot spielte in einer flotten Partie voll mit und ging erneut in Führung. Jakob Lippitsch erzielte nach einem schnellen Konter einen Shorthander zum 2:1 (11.). Kasachstan ließ sich jedoch nicht abschütteln und kam in Überzahl zum 2:2 durch Semyon Simonov (14.). Zwei Minuten vor der ersten Drittelsirene spielte Maximilian Wurzer einen Traumpass auf Luca Erne, der seinen eigenen Rebound zum 3:2 verwertete (19.) und seinen zweiten Treffer markierte.

Auch im zweiten Drittel erwischte Österreich einen hervorragenden Start. Thomas Klassek kam vor dem gegnerischen Tor an den Puck und erhöhte aus dem Slot auf 4:2 (22.). Danach drückte der Fixaufsteiger auf’s Tempo und drehte die Partie. Auch weil Österreich nun den langen Weg zur Wechselbank hatte und durch die Überlegenheit der Kasachen müde wurde. Zunächst fiel der Anschlusstreffer durch Alexander Kim, der nach einem schönen Angriff mit einem satten Schuss zum 3:4 traf (25.). Kasachstan drängte auf den Ausgleich und der gelang Ruslan Ospanov in Überzahl (30.). Knapp drei Minuten vor der zweiten Drittelpause führte der Aufsteiger erstmals, Adil Beisembayev bezwang Keeper Oschgan mit einem platzierten Schuss vom linken Bullykreis (38.). Noch vor der Sirene legten die Kasachen nach, Roman Yermak machte das 6:4 aus kurzer Distanz (40.).

Aufholjagd wird dieses Mal belohnt

Im letzten Abschnitt fightete Österreich famos zurück. Florian Lanzinger verkürzte nach einem wunderbaren Querpass von Luca Erne auf 5:6 (47.), das Match war plötzlich wieder völlig offen. Am Ende riskierte Head Coach Philipp Pinter, zog Goalie Benedikt Oschgan, Johannes Neumann drückte die Scheibe aus kurzer Distanz zum 6:6-Ausgleich in die Maschen (59.) und schoss Österreich in die Overtime. Dort fiel bei Drei gegen Drei kein Treffer, die Entscheidung musste im Penaltyschießen erzwungen werden. Luca Erne und David Cernik trafen für Rot-Weiß-Rot, Keeper Oschgan wehrte vier Versuche der Kasachen ab. Österreich feierte zum Abschluss der WM einen sensationellen 7:6-Sieg nach Penaltyschießen. Zum Spieler der Partie bei Österreich wurde Jakob Lippitsch gewählt. Die ÖEHV-Auswahl belegte damit den vierten Rang in der Endtabelle. Kasachstan war schon vor dem letzten Spieltag als Aufsteiger in die Top Division festgestanden. Japan steigt nach einem 1:5 gegen Dänemark in die Gruppe B ab. Gastgeber Ungarn feierte am letzten Spieltag einen 4:0-Sieg gegen Frankreich und schaffte den Klassenerhalt.

U20-WM DIVISION IA, BUDAPEST (HUN)

Österreich vs. Kasachstan 7:6 n.P. (3:2,1:4,2:0;0:0;1:0)

Sa., 16. Dezember 2023, 19:30 Uhr

Torschützen Österreich: Luca Erne (2., 19.), Jakob Lippitsch (11./SH1), Thomas Klassek (22.), Florian Lanzinger (47.), Johannes Neumann (59.) – Luca Erne und David Cernik treffen im Penaltyschießen

Torschützen Kasachstan: Alexander Kim (5., 25.), Semyon Simonov (14./PP1), Ruslan Ospanov (30./PP1), Adil Beisembayev (38.), Roman Yermak (40.)

Bereits gespielt:

Frankreich vs. Österreich 7:4 (2:1,3:1,2:2)

Do., 14. Dezember 2023, 16:00 Uhr

Torschützen Frankreich: Hugo Nogaretto (9.), Valentin Grossetete (12./PP1, 60./EN), Antoine Addamo (23./PP1), Emil Tavernier (24./PP1), Teo Toubhans-Besnier (36.), Raphael Chauvel (55./SH1)

Torschützen Österreich: Luca Erne (20.), Maximilian Wurzer (28.), Johannes Neumann (44.), Jonas Dobnig (53.)

Österreich vs. Dänemark 3:4 (1:1,0:1,2:2)

Mi., 13. Dezember 2023, 19:30 Uhr

Torschützen Österreich: Ian Scherzer (11., 57.), Florian Lanzinger (49.)

Torschützen Dänemark: Daniel Olsson (10.), Albert Schioldan (39./PP1), Oliver Marloth (44.), Hjalte Thomsen (46.)

Österreich vs. Ungarn 3:2 (1:1,1:1,1:0)

Mo., 11. Dezember 2023, 19:30 Uhr

Torschützen Österreich: David Cernik (10./PP1, 32.), Gregor Biber (60.)

Torschützen Ungarn: László Farkas (6./PP1), Bendegúz Dobos (39./PP1)

Japan vs. Österreich 2:5 (1:2,0:3,1:0)

So., 10. Dezember 2023, 19:30 Uhr

Torschützen Japan: Tyler Serino Maxner (20.), Taisetsu Ushio (59.)

Torschützen Österreich: Ian Scherzer (9./PP1), Jakob Lippitsch (18.), Luca Erne (35.), Paul Reiner (37.), Jonas Dobnig (38.)