U20-WM: Deutschland unterliegt Titelverteidiger USA zum Auftakt

Ottawa. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat am Donnerstag ihr erstes Spiel bei der IIHF U20-Weltmeisterschaft verloren.

Die Mannschaft von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter unterlag in Ottawa (Kanada) gegen die USA mit 4:10. Tim Stützle, Angreifer der Ottawa Senators und zugleich Nationalspieler, besuchte die Mannschaft vor dem Spiel in der Kabine und verkündete die Starting Six.

Nach einem konzentrierten Auftakt ins Spiel schnupperte die DEB-Auswahl zur Spielmitte zwischenzeitlich sogar am Ausgleich gegen den Titelverteidiger und zeigte eine ansprechende Leistung. Im Anschluss drehten die US-Amerikaner nochmal auf und sorgten so für die Auftakt-Niederlage der DEB-Auswahl. Dennoch konnte auch das deutsche Team noch mit weiteren Treffern nachlegen und so offensive Akzente setzen.

Bereits morgen Abend (21:30 Uhr deutscher Zeit) steht das nächste WM-Spiel gegen Finnland an – live und kostenlos bei MagentaSport.

Torschützen DEB: Julius Sumpf (25.), David Lewandowski (30.), Lenny Boos (46.), Timo Ruckdäschel (57.)

• Schussverhältnis: USA 56, Deutschland 22

• Strafen: USA 8, Deutschland 8

• Starting Goalie: Nico Pertuch

• Kapitän/Assistenten: Edwin Tropmann (C), Julius Sumpf (A), Norwin Panocha (A)

• Starting Six: Nico Pertuch, Norwin Panocha, Carlos Händel, Timo Ruckdäschel, Julius Sumpf, Simon Seidl

• Bester Spieler Team GER: David Lewandowski

Die DEB-Auswahl bestreitet ihr zweites WM-Spiel am morgigen Freitag, den 27. Dezember um 21:30 Uhr (deutscher Zeit) gegen Finnland.

Stimmen zum Spiel:

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir haben heute viele gute Dinge umgesetzt, die wir auch vorgegeben hatten. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind gut im Spiel gewesen und die Mannschaft hat das auch gemerkt. Sie wissen welche Dinge notwendig sind. Wir dürfen uns aber letztlich nicht beeinflussen lassen vom Spiel des Gegners und uns von unserer eigenen Linie abbringen lassen. Das wird sehr wichtig für die nächsten Spiele werden.“

Stürmer David Lewandowski: „In den ersten 30 Minuten haben wir gut gespielt, da waren wir dran an den USA. Das Spiel gibt uns Selbstvertrauen für die kommenden Gegner. Wir werden unser Ziel nicht aus den Augen verlieren und möchten morgen da weiter machen, wo wir heute in Phasen des Spiels aufgehört haben.“

Der Spielplan der DEB-Auswahl bei der U20-Weltmeisterschaft in Ottawa (Kanada):

26.12.2024 | 20:30 Uhr (dt. Zeit) | USA – Deutschland 10:4 (2:0, 4:2, 4:2)

27.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Finnland

30.12.2024 | 01:30 Uhr (dt. Zeit) | Kanada – Deutschland

30.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Lettland

Alle deutschen Spiele und die K.o.-Phase werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

