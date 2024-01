U20 WM: Deutschland gewinnt in der Overtime gegen Norwegen und zieht den Kopf aus der Abstiegs-Schlinge

Artikel anhören Göteborg. (MR) Es war ein hart umkämpftes Spiel, und obwohl Deutschland jedes Drittel in Führung ging, war es ein Nervenkrieg und eine...

Göteborg. (MR) Es war ein hart umkämpftes Spiel, und obwohl Deutschland jedes Drittel in Führung ging, war es ein Nervenkrieg und eine Zitterpartie. Am Ende hat die glücklichere, nicht unbedingt die besser Mannschaft gewonnen.

Eine Neuerung bei diesem Turnier: der Abstieg bzw. der Verbleib in der Top Division wird in diesem Jahr – anders als bisher – in einem einzigen „Platzierungsspiel“ ausgetragen. Dies Format ist im Vergleich mit den Ausscheidungsspielen ab Viertelfinale sicherlich genauso „gerecht“ wie jene; für die abstiegsgefährdeten Mannschaften aber sicher schwieriger, da es dann genau heute auf die Tagesform ankommt… Norwegen legte gleich druckvoll los und konnte sich ein ums andere Mal im Angriff festsetzen. Bittner im Deutschen Tor hatte alle Hände voll zu tun. Eine Befreiung schickte Sumpf auf die Reise, Bicker war mitgelaufen und konnte den Querpass in die Maschen schicken (10.). Daraufhin war Deutschland etwas nachdrücklicher und konnte auch ein paar Chancen erarbeiten, die allerdings Beute des guten Norwegischen Goalies Markus Stensrud wurden. Quasi mit einem Bauerntrick wurde Matthias Bittner auf der anderen Seite kalt erwischt, auch der Verteidiger konnte den Einschlag nicht verhindern (17.). Oswald hatte noch eine gute Chance, die aber strafenwürdig vereitelt wurde. Im folgenden Powerplay jedoch ließen die aggressiv verteidigenden Norweger nichts zu. So wurden unentschieden 1:1 die Seiten gewechselt. Gleiches Spiel im zweiten Durchgang mit dem Unterschied, dass jetzt die oftmals festgespielten Verteidiger den weiten Weg zur Wechselbank hatten. Nach wie vor standen die Norweger stabil und sehr dicht beim Mann, während Team Germany viele Rebounds zuließ und auch die Scheibe nie so sicher am Schläger hatte. Ein beinahe Alleingang von Veit Oswald brachte Deutschland zur Drittelmitte wieder in Front, doch statt die Gunst zu nutzen und nachzulegen, waren es etwa fünf Minuten später erneut die Nordeuropäer, die per Rebound den 2:2 Ausgleich erzielten.

Die Zitterpartie geht weiter

Auch im dritten Durchgang versuchten die Teams den Weg nach vorne, Norwegen lauerte immer wieder auf den Rebound. Doch ein krummes Ding brachte Deutschland wieder in Führung, der Puck schaffte es gerade über die Linie (50.). Und keine Minute später konnte Niklas Hübner den Onetimer versenken – großer Jubel auf der Deutschen Bank. Aber es war noch sehr viel Zeit zu spielen. Deutschland bekam eine Strafe wegen Verzögerung am Anspiel. Zwar konnte man mehrmals befreien, dann war aber am langen Pfosten der Mann frei, nur noch 4:3 (55.). Und gegen die Laufrichtung des Goalies zappelte die Scheiben wenig später nochmals hinter Bittner – wie bitter! In den verbleibenden knapp vier Minuten wurde beiderseits aus allen Lagen geschossen, ehe schließlich die Verlängerung den Sieger bringen musste. Nach der ersten Möglichkeit für Norwegen – diesmal verpasste der Mitspieler das Tip In am Pfosten – zog Elias ins Angriffsdrittel, kreiselte dort, spähte sich den Goalie aus und setzte den trockenen Schuss in die Maschen. Man hörte quasi die Felsbrocken in der mit nur etwas über 2000 Zuschauern fast leeren Arena, die den Deutschen vom Herzen fielen ob des Klassenerhalts, während Norwegen verständlicher weise am Boden zerstört war: wieder einmal waren sie an Deutschland gescheitert.

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir sind froh die Klasse gehalten zu haben. Unabhängig von den Ergebnissen, haben wir dieses Mal eine bessere Weltmeisterschaft als im letzten Jahr gespielt. Wir werden die WM analysieren und uns dann zusammen mit der Weiterentwicklung des deutschen Nachwuchses beschäftigen. Mein Dank gilt Tobi Abstreiter und seinem ganzen Staffteam für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.“

Stürmer Moritz Elias: „Ich habe Speed aus unserer Zone aufgenommen und hatte keine Möglichkeit zu passen. Dann habe ich eine Runde gedreht, stand plötzlich alleine vor dem norwegischen Tor und hab einfach abgezogen. Das war wirklich ein enorm wichtiges Tor für die gesamte Mannschaft. Wir haben Norwegen heute nicht unterschätzt und konnten am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen. Das werden wir jetzt alle gemeinsam feiern.“

Deutschland spielte in folgender Aufstellung:

1 Matthias Bittner – 22 Jakob Weber, 28 Norwin Panocha – 13 Veit Oswald, 18 Luca Hauf, 19 Eric Hördler; 4 Phillip Sinn, 6 Michael Reich – 8 Julian Lutz, 24 Roman Kechter, 26 Moritz Elias; 5 Paul Mayer, 27 Niklas Hübner – 14 Kevin Bicker, 16 Ralf Rollinger, 21 Julius Sumpf; 12 Vadim Schreiner, 17 Daniel Assavolyuk, 23 Linus Brandl, 25 Lennard Nieleck

Die Treffer erzielten:

1:0 (09:40) Bicker (Sumpf, Weber)

1:1 (16:10) Steen (Brandsegg-Nygard)

2:1 (28:59) Oswald (Hördler, Sinn)

2:2 (34:43) Bakke Olsen (Johnsen, Wold)

3:2 (49:58) Sinn (Rollinger, Bicker)

4:2 (50:46) Hübner (Oswald)

4:3 (54:19) Brandsegg-Nygard (Steen, Vesterheim) PP1

4:4 (56:06) Bakke Olsen (Johnsen, Koch)

5:4 (60:58) Elias (Sinn, Oswald)

Strafen: GER – 4 Min.; NOR – 4 Min.

