U20-WM: DEB-Auswahl unterliegt nach VerlÃ¤ngerung und spielt im Relegationsspiel am Donnerstag

Ottawa. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft unterlag am Montag im abschließenden Vorrundenspiel bei der IIHF U20-Weltmeisterschaft in Ottawa (Kanada) gegen Lettland mit 3:4 n.V. (1:0, 1:1, 1:2, 0:1).

Als Starting Goalie kehrte Linus Vieillard zurück ins Tor, Nico Pertuch war sein Backup. Weitere Veränderungen im Line-up gab es im Vergleich zum gestrigen Spiel gegen Gastgeber Kanada nicht.

Das deutsche U20-Team erwischte einen perfekten Start, als Simon Seidl nach nur 19 Sekunden das 1:0 erzielte. Im zweiten Drittel erhöhte Deutschland durch ein Powerplay-Tor von Edwin Tropmann auf 2:0, doch Lettland antwortete schnell mit einem Treffer von Eriks Mateiko. Im letzten Drittel glich Lettland durch Bruno Osmanis aus und ging später durch einen Empty-Net-Treffer von Olivers Murnieks in Führung. David Lewandowski erzielte in der 58. Minute das 3:3. In der Verlängerung erzielte Mateiko den Siegtreffer für Lettland, wodurch das Spiel 4:3 endete.

• Schussverhältnis: Deutschland 39, Lettland 22

• Strafminuten: Deutschland 4, Lettland 6

• Starting Goalie: Linus Vieillard

• Kapitän/Assistenten: Edwin Tropmann (C), Julius Sumpf (A), Norwin Panocha (A)

• Starting Six: Linus Vieillard, Norwin Panocha, Carlos Händel, Timo Ruckdäschel, Julius Sumpf, Simon Seidl

• Bester Spieler GER: Carlos Händel

Ausführliche Statistiken zum Spiel gibt es auf der Turnier-Website der IIHF.

Durch die Niederlage steht die DEB-Auswahl als Fünfter der Gruppe A fest. Somit kommt spielt die Mannschaft von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter in der Relegation um den Verbleib in der Top-Division. Der Gegner steht erst nach der Partie Kasachstan gegen die Schweiz fest (am Silvestertag). Das Spiel findet am Donnerstag, den 2. Januar um 17 Uhr (deutscher Zeit) statt.

Stimmen zum Spiel

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Die Enttäuschung ist jetzt natürlich sehr groß. Wir sind gut in das Spiel gestartet und hatten uns eine Zwei-Tore-Führung erspielt. Dann wollten wir weiter aktiv sein und vermeiden nur das Ergebnis passiv zu verwalten. Leider ist uns das nicht gelungen. Wir haben es heute nicht geschafft, die Leistung über die gesamte Spielzeit abzurufen. Dennoch müssen wir jetzt nach vorne blicken und uns intensiv auf den nächsten Gegner vorbereiten. Die Jungs haben einen positiven und tollen Charakter, sie werden in das letzte Spiel alles reinwerfen, damit wir den Klassenerhalt erreichen können.“

Angreifer Simon Seidl: „Wir haben ein solides Spiel gemacht, aber dann ein unglückliches Gegentor bekommen. Am Ende konnten wir den Sieg nicht über die Zeit bringen, was sehr frustrierend ist. Wir dürfen jetzt aber nicht viel Zeit damit verbringen über das Ausscheiden enttäuscht zu sein, sondern müssen uns auf den kommenden Gegner konzentrieren. Wir möchten nun alles dafür geben das Relegationsspiel zu gewinnen, um weiterhin in der Top-Division zu verbleiben.“

Der Spielplan der DEB-Auswahl bei der U20-Weltmeisterschaft in Ottawa (Kanada):

26.12.2024 | 20:30 Uhr (dt. Zeit) | USA – Deutschland 10:4 (2:0, 4:2, 4:2)

27.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Finnland 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

30.12.2024 | 01:30 Uhr (dt. Zeit) | Kanada – Deutschland 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

30.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Lettland 3:4 n.V. (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Alle deutschen Spiele und die K.o.-Phase werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

