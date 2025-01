U20-WM: DEB-Auswahl siegt gegen Kasachstan und verbleibt in der Top-Division

Ottawa. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat am Donnerstag das Relegationsspiel bei der IIHF U20-Weltmeisterschaft in Ottawa (Kanada) gegen Kasachstan mit 4:3 (1:2, 2:1, 1:0) gewonnen.

Als Starting Goalie spielte Linus Vieillard, Nico Pertuch war sein Backup. Im Vergleich zum abschließenden Vorrundenspiel gegen Lettland rückte Kilian Kühnhauser für Rio Kaiser in das Lineup. Torschützen für die DEB-Auswahl waren Maxim Schäfer (2), Edwin Tropmann und Julius Sumpf.

Der DEB-Auswahl gelang gegen Kasachstan ein wichtiger Comeback-Sieg. Zu Beginn des zweiten Abschnitts stand es zunächst 1:3 aus Sicht des deutschen Teams. Doch eine doppelte Überzahl-Situation rund um die 24. Spielminute nutzte die Mannschaft von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter, um den Anschluss und schließlich den 3:3-Ausgleich herzustellen. Im Schlussdrittel behielt die DEB-Auswahl dann die Nerven und erzielte den umjubelten Siegtreffer – gleichbedeutend mit dem Verbleib in der Top-Division.

• Torschützen GER: Maxim Schäfer (5. / 24.), Edwin Tropmann (25.), Julius Sumpf (45.)

• Schussverhältnis: Deutschland 22, Kasachstan 31

• Strafminuten: Deutschland 6, Kasachstan 18

• Starting Goalie: Linus Vieillard

• Kapitän/Assistenten: Edwin Tropmann (C), Julius Sumpf (A), Norwin Panocha (A)

• Starting Six: Linus Vieillard, Norwin Panocha, Carlos Händel, Timo Ruckdäschel, Julius Sumpf, Simon Seidl

• Bester Spieler GER: Maxim Schäfer

• Beste Spieler im Turnier GER: Carlos Händel, Julius Sumpf, Linus Vieillard

Ausführliche Statistiken zum Spiel gibt es auf der Turnier-Website der IIHF.

Durch den Sieg schließt die DEB-Auswahl das Turnier als Neunter ab und wird auch bei der 2026 IIHF U20 Eishockey-Weltmeisterschaft in der Top-Division spielen.

Stimmen zum Spiel

Sportdirektor Christian Künast: „Wir sind froh und erleichtert, dass wir uns den Verbleib in der Top-Division gesichert haben. Unsere U20-Nationalmannschaft hat sich somit für die Turnierleistung belohnt, in der wir gerade während der Vorrunde viele gute Phasen gegen die Top-Teams bei dieser WM hatten. Leider konnten wir uns dann nicht für das Viertelfinale qualifizieren – was sicherlich drin gewesen wäre. Daran müssen und werden wir arbeiten, denn wir wollen mehr erreichen als nur die Relegation wie diesmal und in den Vorjahren. Dennoch freut es uns, dass sich die Mannschaft in dem so wichtigen Spiel heute nervenstark gezeigt hat und sich am Ende durchsetzen konnte. Ein großer Dank geht an unseren Bundestrainer Tobias Abstreiter, seinem gesamten Staff und alle Spieler für vier Wochen intensiver Zusammenarbeit in Nordamerika.“

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft! Auch über die Art und Weise wie wir dieses entscheidende Spiel nach einem 1:3-Rückstand gewinnen konnten. Das beweist den großartigen Charakter der Mannschaft. Natürlich haben wir heute nicht unser bestes Spiel gezeigt, aber es war sicherlich für viele Spieler eine sehr spezielle Situation, die sie vorher noch nicht erlebt haben. Auch deswegen freue ich mich umso sehr, dass wir unser den Verbleib in der Top-Division am Ende erreichen konnten! Ich möchte mich bei allen Spielern und meinem Staff für die großartige Arbeit in den vergangenen Wochen bedanken.“

Kapitän Edwin Tropmann: „Heute haben wir in einem engen Spiel gezeigt, dass wir über die letzten Wochen als Mannschaft zusammengewachsen sind. Wir haben uns über die Spiele stetig gesteigert und gute Ergebnisse erzielt, was wenige erwartet haben. Ich bin sehr stolz auf die Leistung, auch wenn wir gegen Lettland nicht den Viertelfinaleinzug geschafft haben. Wir haben uns heute für unsere Leistung belohnt, alles in das Spiel reingeworfen, um letztlich zusammen den Verbleib in der Top-Division zu feiern.“

Der Spiele der DEB-Auswahl bei der U20-Weltmeisterschaft in Ottawa (Kanada):

26.12.2024 | 20:30 Uhr (dt. Zeit) | USA – Deutschland 10:4 (2:0, 4:2, 4:2)

27.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Finnland 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

30.12.2024 | 01:30 Uhr (dt. Zeit) | Kanada – Deutschland 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

30.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Lettland 3:4 n.V. (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

02.01.2025 | 17:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Kasachstan 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

