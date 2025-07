U20-WM 2026: Spielplan fÃ¼r Turnier in den USA steht

München. (PM DEB) Der Spielplan für die 2026 IIHF-U20-Weltmeisterschaft in den USA steht fest.

Das Turnier der besten Nachwuchsnationen findet vom 26. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 in Minneapolis und St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota statt. Deutschland trifft in der Vorrundengruppe A auf die Slowakei, Schweden, Schweiz und die USA.

Zum Auftakt steht direkt das Duell gegen den WM-Gastgeber und Titelverteidiger an, die zuletzt zweimal in Folge den WM-Sieg holen konnten. Die DEB-Auswahl wird ihre WM-Vorrundenspiele am Xcel Energy Center in St. Paul austragen, der Heimstätte des NHL-Klubs Minnesota Wild. Die WM-Vorrunde endet am 31. Dezember, ab dem 2. Januar startet die Endrunde. Die U20-Weltmeisterschaft wird live auf MagentaSport übertragen.

DEB-Vorstand Sport Christian Künast: „Wir blicken mit Vorfreude auf das Turnier, weil die U20-WM im nordamerikanischen Raum einen überaus hohen Stellenwert genießt und wir mit einer großartigen Stimmung in einem eishockeyverrückten US-Bundesstaat rechnen. Für unsere Mannschaft wird es wieder eine große Herausforderung, sich mit den besten Nationen im Nachwuchs-Eishockey zu messen.

Insofern ist für uns das wichtigste Ziel aus Verbandssicht, in der Top-Division der WM zu verbleiben. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten unseren Kader sowie die WM-Vorbereitung im Detail aufstellen. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass die jungen Spieler entsprechende Eiszeiten in ihren Klubs erhalten. Denn gerade die regelmäßigen Einsätze im Spielbetrieb bringen unsere Nachwuchstalente weiter.“

Der Spielplan der deutschen U20-Nationalmannschaft:

27.12.2025 | 00:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – USA

27.12.2025 | 20:00 Uhr (dt. Zeit) | Slowakei – Deutschland

29.12.2025 | 19:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Schweden

30.12.2025 | 20:00 Uhr (dt. Zeit) | Schweiz – Deutschland

Die Termine und Uhrzeiten für die WM-Endrunde werden nach Abschluss der Gruppenphase festgelegt. Weitere Informationen zur Übertragung der Spiele folgen in Kürze.

Zur offiziellen Turnierseite der IIHF: https://www.iihf.com/en/events/2026/wm20/

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV