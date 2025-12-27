Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
U20-Weltmeisterschaft: DEB-Team unterliegt zum WM-Auftakt den USA – Alle Tore im Video

27. Dezember 20251 Mins read116
U20 Nationaltrainer Tobias Abstreiter - © City-Press
Saint Paul. (PM DEB) Zum Auftakt der IIHF U20-Weltmeisterschaft in den USA hat die U20-Nationalmannschaft des DEB eine Niederlage hinnehmen müssen.

Gegen den amtierenden Weltmeister und WM-Gastgeber USA lautete der Endstand vor 14.276 Zuschauern in der Grand Casino Arena in Saint Paul 3:6. Torschützen für das deutsche Team waren Timo Kose (18.), Simon Seidl (26.) und Lenny Boos (32.).

Für das U20-Team des DEB steht bereits am heutigen Samstag, den 27. Februar 2025, das nächste WM-Spiel an. Gegner ist die Slowakei, Spielbeginn deutscher Zeit ist um 20:00 Uhr (Ortszeit 13:00 Uhr). Das Spiel wird live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

Alle Tore des Spiels


Übersicht #GERUSA

• Torschützen Team GER: Timo Kose (18.), Simon Seidl (26.), Lenny Boos (32.).
• Schüsse: Deutschland 21 – USA 47.
• Strafminuten: Deutschland 6 – USA 6.
• Starting Goalie: Lennart Neiße.
• Kapitän: Tobias Schwarz (C), Carlos Händel (A), Nick Maul (A).
• Zuschauerzahl: 14.276.
• Best Player Team GER: Dustin Willhöft.

Stimmen zum Spiel #GERUSA

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir hatten uns einiges vorgenommen heute zum Start in die WM. Wir haben viele Sachen während des Spiels insgesamt gut umgesetzt. Unsere Torwartleistung von Lennart Neiße war sehr gut und er hat uns die Chance gegeben, das Spiel gegen die USA im zweiten Drittel eng zu gestalten. Leider haben wir dann ein paar Entscheidungen getroffen, die nicht zum Ausgleich geführt haben, sondern uns zwei weitere Gegentreffer gekostet haben. Wir können dennoch viele positive Dinge mitnehmen für die nächsten WM-Spiele und ganz besonders schon für die nächste Partie gegen die Slowakei.“

Kapitän Tobias Schwarz: „Wir können insgesamt stolz sein auf unsere Leistung und darauf aufbauen. Wir wussten, dass die US-Amerikaner mit viel Tempo loslegen wollten, was sie dann auch direkt umgesetzt haben. Wir haben uns stark zurückgekämpft und haben einen Weg gefunden, Tore zu erzielen. Dennoch haben wir auch ein paar Fehler gemacht, die wir abstellen müssen. Mit diesen Erkenntnissen können wir nun direkt weitergehen ins nächste Spiel gegen die Slowakei.“

Spielplan U20-WM Vorrunde, Gruppe A

27.12.2025 | 00:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – USA 3:6 (1:3, 2:3, 0:0)
27.12.2025 | 20:00 Uhr (dt. Zeit) | Slowakei – Deutschland
29.12.2025 | 19:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Schweden
30.12.2025 | 20:00 Uhr (dt. Zeit) | Schweiz – Deutschland

980
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Einbruch in der Schlussphase! Eisbären Regensburg verlieren das Derby in Landshut binnen 280 Sekunden

