U20 und U17 glänzen mit starken Auftritten – Starbulls zeigen Teamgeist und Leidenschaft

Rosenheim. (PM Starbulls) Ein spannendes und torreiches Wochenende liegt hinter den Nachwuchsmannschaften der Starbulls Rosenheim.

Besonders die U20 und U17 überzeugten mit starken Auftritten und wichtigen Siegen, während auch die jüngeren Teams mit großem Einsatz und Spielfreude glänzten.

U20: Sechs Punkte aus zwei Spielen

Die U20 der Starbulls feierte ein perfektes Wochenende. In beiden Partien gegen Schwenningen zeigte die Mannschaft eine konzentrierte und kämpferisch starke Leistung und sicherte sich mit zwei Siegen die volle Ausbeute von sechs Punkten. Mit diesen Erfolgen setzt das Team ein deutliches Ausrufezeichen in der Qualifikationsrunde und bestätigt seine aufsteigende Form.

Die Spiele der Junioren im Detail:

25.10.2025 – Schwenninger ERC – Starbulls Rosenheim 3:4 (2:2/0:1/1:1)

Spielverlauf: 03:08 1:0 Schuler (Schuchewytsch, Ebrahim), 07:07 1:0 Sutor (Loyal, Kling), 07:44 2:1 Soucek (Stein, Mühlfenzl), 09:22 2:2 Heinrich (Mühlfenzl, Mayer), 37:56 2:3 Heinrich (Nirschl, Fabera), 49:42 3:3 Ebrahim (Schuler, Schuchewytsch), 58:25 3:4 Rock (Bittner, Mühlfenzl)

26.10.2025 – Schwenninger ERC – Starbulls Rosenheim 1:3 (1:0/0:1/0:2)

Spielverlauf: 14:25 1:0 Ebraham (Sokol, Schuler), 25:54 1:1 Schleer (Hiemer, Mayer), 51:30 1:2 Mayer (Nirsch), 57:55 1:3 Mühlfenzl (Fabera , Mayer)

U17: Spannender Auftakt in die Meisterrunde

Auch die U17 startete erfolgreich in die Meisterrunde. In einem hochspannenden Spiel gegen den ERC Ingolstadt bewiesen die jungen Starbulls Nervenstärke und Siegeswillen. Am Ende stand ein knapper, aber verdienter Dreipunktsieg, der für großen Jubel im heimischen ROFA-Stadion sorgte.

Das Spiel der Jugend im Detail:

26.10.2025 – Starbulls Rosenheim – ERC Ingolstadt 3:1 (0:1/1:0/2:0)

Spielverlauf: 02:20 0:1 Butko (Eichmann, Lebsak), 35:00 1:1 Bauer (Binder), 43:02 2:1 Marquardt (Susnik), 58:25 3:1 Kempf (Lamprecht)

U15: Zwei knappe Niederlagen

Die U15 musste sich an diesem Wochenende zweimal geschlagen geben, lieferte dabei aber zwei enge und umkämpfte Spiele. Gegen Augsburg verlor die Mannschaft mit 3:0, ehe sie sich am Sonntag in Kaufbeuren nur knapp mit 5:4 geschlagen geben musste. Trotz der Ergebnisse zeigte das Team viel Moral und konnte phasenweise spielerisch überzeugen.

U13: Lehrreiches Wochenende

Für die U13 stand ein schwieriges Wochenende auf dem Programm. Gegen Landshut musste sich die Mannschaft deutlich mit 15:1 geschlagen geben, zeigte jedoch im zweiten Spiel gegen Nürnberg eine starke Reaktion. In einer torreichen Partie unterlagen die jungen Starbulls nur knapp mit 10:9. U11C und U9: Spielfreude pur

Ein echtes Offensivfeuerwerk bot die U11C-Mannschaft, die ihr Heimspiel gegen Miesbach mit 44:3 für sich entschied. Die U9 nahm am Turnier in Ottobrunn teil und zeigte dort mit viel Freude, Leidenschaft und Teamgeist, wie viel Spaß Eishockey machen kann.

Ein Wochenende mit starken Auftritten, Kampfgeist und vielen Toren – der Starbulls-Nachwuchs präsentiert sich weiterhin engagiert, spielfreudig und mit großem Zusammenhalt auf und neben dem Eis.

