U20 Team des Krefelder EV’81 unterliegt Herner EV 0:2

Krefeld. (MR) In ihrem letzten Testspiel, bevor am kommenden Wochenende die Punkterunde startet, maßen sich die Schützlinge von Elmar Schmitz mit dem Oberliga-Team des Herner EV

Für den KEV ’81 war es das neunte Testspiel, während der Oberligist zum ersten Mal für ein Spiel auf dem Eis stand. Trainer Elmar Schmitz hatte nur drei komplette Reihen, während sein Gegenüber und Namensvetter, Dirk Schmitz, zumindest im Sturm auf vier Reihen zurückgreifen konnte. Doch man merkte dem HEV an, dass es für sie noch sehr früh in der Vorbereitung ist, ist doch das Team runderneuert und vor allem verjüngt worden. So waren von den 20 aufgestellten 12 Spieler erst 23 Jahre oder jünger. Auch der Trainer an der Bande ist neu im Team.

Lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel

So war es nicht wirklich verwunderlich, dass das U20 Team sich stark verkaufte und den „Erwachsenen“ das Leben über weite Strecken schwer machte. In den ersten beiden Dritteln egalisierten sich die Teams, und es gab nur die eine oder andere Strafe zu verzeichnen. Zu Beginn des dritten Durchganges zeigte sich dann die erste Reihe des HEV abgeklärter vor dem Tor, und sie nutzten eine unübersichtliche Situation zum 1:0 aus. Beide Teams konnten aus ihren wechselnden Powerplays keinen Nutzen ziehen, Krefeld gefiel durch Schnelligkeit. In der letzten Minute erhöhten die Gäste den Druck, sodass der KEV den Goalie nicht ziehen konnte. Und trotzdem fiel letztlich noch ein Treffer, als in der Schlussminute wieder die erste Reihe mit den erfahrenen Spielern zum 3 auf 2 kam und erneut routiniert zügig die Scheibe um den Torkreis rotierte, bis die Lücke frei war.

Für den Krefelder EV´81 geht es wie eingangs erwähnt am kommenden Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 10:30 Uhr gegen den Augsburger EV um erste und wichtige Punkte in der deutschen Nachwuchsliga. Der Herner EV empfängt in der Saisonvorbereitung in der heimischen Hannibal Arena am Gysenberg das niederländische Top Team der Tilburg Trappers.

Die Tore erzielten:

0:1 (40:39) Niko Ahomieni (Dennis Swinnen)

0:2 (59:25) Samuel Eriksson (Dennis Swinnen, Niko Ahomieni)

Strafen: KEV – 10 Min; HEV – 20 Min.