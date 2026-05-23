Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga West Ratinger Ice Aliens U20-Spieler wechselt von den Füchsen Duisburg komplett zu den Ice Aliens!
Ratinger Ice AliensTransfer-News

U20-Spieler wechselt von den Füchsen Duisburg komplett zu den Ice Aliens!

23. Mai 20261 Mins read14
Share
Maximilian Schwarz - © Daniela Schmidt
Share

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der 18- jährige Verteidiger Maximilian Schwarz, der letzte Saison mit Förderlizenz von der U20 der Füchse Duisburg bei den Ice Aliens trainiert hat und auch bei sieben Spielen dabei war, wechselt jetzt komplett zu den Ice Aliens.

Maximilian Schwarz ist gebürtiger Kölner und auch wohnhaft in Köln. Seine Nachwuchszeit verbrachte der 177 cm große und 80 kg schwere Allrounder bei den Kölner Junghaien, den Füchsen Duisburg und er war auch ein Jahr in den USA. Er wird künftig mit der Rückennummer 78 für die Ice Aliens auflaufen. In der vergangenen Spielzeit gelang ihm in den sieben Einsätzen für die Ice Aliens eine Vorlage, in Duisburg in der U20 erzielte er in 27 Spielen 32 Punkte (6 Tore und 26 Vorlagen).

Cheftrainer und Sportmanager Frank Gentges hofft auf eine schnelle Entwicklung bei Maximilian: „Maximilian ist mir aus der letzten Saison bekannt, wo er mit Förderlizenz bei uns war. Jetzt ist er komplett bei uns und das wird seine Entwicklung natürlich beschleunigen. In welchem Tempo das bei ihm geht und in welcher Form er sich dann bei uns behaupten kann, liegt an ihm. Jedenfalls ist er ehrgeizig und lernwillig, das sind schon mal zwei wichtige Grundvoraussetzungen.“

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
395
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Neue Aufgabe für Marco Habermann

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
ESV BuchloeTransfer-News

Buchloe: Torhüter-Trio für die kommende Spielzeit steht

Buchloe. (chs) Gleich drei Personalien auf einen Schlag können die Verantwortlichen des...

By23. Mai 2026
Herner EVTransfer-News

Der HEV besetzt die dritte Kontingentstelle – Tommy Munichiello bleibt den Miners erhalten!

Herne. (PM HEV) Mit dem US-Amerikaner Tommy Munichiello können die Miners die...

By23. Mai 2026
Herforder EVTransfer-News

Jegors Kalnins bleibt bei den Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein gibt für die Saison 2026/27...

By23. Mai 2026
EC PeitingTransfer-News

Neue Aufgabe für Marco Habermann

Peiting. (PM ECP) Der EC Peiting verabschiedet eine Identifikationsfigur auf dem Eis...

By23. Mai 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten