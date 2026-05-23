U20-Spieler wechselt von den Füchsen Duisburg komplett zu den Ice Aliens!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der 18- jährige Verteidiger Maximilian Schwarz, der letzte Saison mit Förderlizenz von der U20 der Füchse Duisburg bei den Ice Aliens trainiert hat und auch bei sieben Spielen dabei war, wechselt jetzt komplett zu den Ice Aliens.

Maximilian Schwarz ist gebürtiger Kölner und auch wohnhaft in Köln. Seine Nachwuchszeit verbrachte der 177 cm große und 80 kg schwere Allrounder bei den Kölner Junghaien, den Füchsen Duisburg und er war auch ein Jahr in den USA. Er wird künftig mit der Rückennummer 78 für die Ice Aliens auflaufen. In der vergangenen Spielzeit gelang ihm in den sieben Einsätzen für die Ice Aliens eine Vorlage, in Duisburg in der U20 erzielte er in 27 Spielen 32 Punkte (6 Tore und 26 Vorlagen).

Cheftrainer und Sportmanager Frank Gentges hofft auf eine schnelle Entwicklung bei Maximilian: „Maximilian ist mir aus der letzten Saison bekannt, wo er mit Förderlizenz bei uns war. Jetzt ist er komplett bei uns und das wird seine Entwicklung natürlich beschleunigen. In welchem Tempo das bei ihm geht und in welcher Form er sich dann bei uns behaupten kann, liegt an ihm. Jedenfalls ist er ehrgeizig und lernwillig, das sind schon mal zwei wichtige Grundvoraussetzungen.“