U20 Spieler wechseln in die 1.Mannschaft â€“ Luis JÃ¤ckle und Alex Benkert gehÃ¶ren zum Oberligakader

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Aus dem U20-Nachwuchsteam der Weiß-Blauen rücken Luis Jäckle und Alex Benkert in den Oberligakader.

Beide gehören zum Jahrgang 2005 und waren maßgeblich am erfolgreichen Playoff-Run des U20-Teams in der vergangenen Saison beteiligt. Nun ist es Zeit für den nächsten Schritt in der sportlichen Entwicklung und Karriere: „Die Jungs haben sich den Sprung in die 1. Mannschaft verdient und unser Ziel ist es Spieler nach der U20 fest zu integrieren.“ Betont Uli Maurer, sportlicher Leiter des SC Riessersee.

Verteidiger Luis Jäckle sammelte bereits in den letzten beiden Spielzeiten Erfahrung in der dritthöchsten Spielklasse und wusste bei seinen Einsätzen in der 1. Mannschaft zu gefallen. Uli Maurer bringt es auf den Punkt: „Luis muss da anknüpfen wo er letzte Saison bei uns begonnen hat. Dann werden wir viel Freude mit ihm haben.“

Der wuchtige Stürmer Alex Benkert kam erst in der abgelaufenen Saison zur Nachwuchsabteilung des SCR. Sein Einsatz und sein Fleiß überzeugten die sportlichen Leiter, Uli Maurer und Martin Buchwieser: „Alex hat sich sehr schnell beim SC Riessersee integriert. Er ist fleißig und immer mit 100-prozentigem Einsatz bei der Sache.“ Zuvor spielte der 19-jährige in den Talentschmieden des Augsburger EV und des EHC 80 Nürnberg, bevor er während der laufenden Saison nach Garmisch-Partenkirchen wechselte. Künftig wird der Linksschütze mit der Nummer 72 auflaufen.

Weiterer Abgang steht fest

Einen weiteren Abgang hat der SC Riessersee allerdings auch zu vermelden. Torhüter Louis Waaßmann wird den SC Riessersee verlassen, um sich sportlich weiterzuentwickeln und mehr Spielzeit zu bekommen. In der abgelaufenen Saison kam er über die Rolle des dritten Torhüters nicht hinaus und hatte nur einen Einsatz über 60 Minuten. „Wir bedanken uns bei Louis für sein Engagement in den vergangenen Jahren und wünschen ihm privat und auch sportlich alles Gute“ so erneut Uli Maurer.

