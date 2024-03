U20 Playoff Halbfinale: DÃ¼sseldorfer EG besiegt EV Landshut in Spiel 1

Düsseldorf. (MR) Mit konzentrierter Leistung und viel Herzblut kann die DEG das erste Halbfinale am Samstag für sich entscheiden, am Ende verteidigten sie ihr...

Düsseldorf. (MR) Mit konzentrierter Leistung und viel Herzblut kann die DEG das erste Halbfinale am Samstag für sich entscheiden, am Ende verteidigten sie ihr 3:1 gegen den EV Landshut.

Zunächst ging es viel hin und her. Die Hausherren laut Statistik zwar mit mehr Torschüssen, doch selten konnte sich ein Team richtig im Angriffsdrittel festsetzen. Beide Mannschaften schalteten nach Puckverlusten des Gegners schnell wieder auf Angriff um. So blieb es bei je einer Strafe im Startabschnitt torlos unentschieden. Erst etwa zur Spielmitte gab es für die Statistiker mehr zu notieren: bei der dritten Strafe gegen die DEG machte Landshut viel Druck, vor allem Simon Seidl schoss gefühlt aus allen Lagen. Einer rutschte dann dem DEG Goalie Justus Roth durch zum 1:0 für den EVL. Anschließend hatte die DEG etwas Mühe, wieder Zugriff auf das Spiel zu bekommen. So fiel der Ausgleich dann auch etwas unerwartet und gegen das Momentum (Rieke, 33.). Trotzdem blieben in dieser Phase die Isarstädter druckvoll. Doch auch der nächste Treffer fiel auf der anderen Seite, als Moritz Kukuk einfach mal trocken abgezogen hatte (35.).

DEG bringt die Führung über den Zielstrich

Der Schlussabschnitt gehörte den Gastgebern. Mit viel Puckbesitz ließen sie die Dreihelmestädter gar nicht erst zur Entfaltung kommen. Selbst wenn sie die Scheibe verloren, hatte irgendjemand immer eine Idee und holte das Spielgerät zurück in die eigenen Reihen. Aus spitzem Winkel traf in der 51. Minute Düsseldorfs Nik Klassen zur beruhigenden 3:1 Führung. Erst wenige Minuten vor der finalen Sirene kamen die Gäste nochmals stärker auf, und die DEG verlegte sich auf die Verteidigung. Allerdings bekam man dann noch eine Strafe, die Gäste nahmen den Goalie für den 6. Feldspieler vom Eis – was die Schiedsrichter übersehen hatten und eigentlich eine Strafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis pfeifen wollten. Auch als die Hausherren wieder komplett waren, blieb der Goalie draußen. Entgegen Coach Lewandowskis Anweisungen wurde mehrfach zum Icing befreit. Am Ende jedoch fiel kein Treffer mehr, und Düsseldorf hatte den ersten von drei nötigen Siegen eingetütet.

Es spielten:

DEG – 51 Justus Roth – 5 Arien Scholz, 29 Philipp Seidel – 96 Johannes Oswald, 28 Robin Rieke, 20 Richard Samigullin; 16 Moritz Kukuk, 3 Nir Sagalov – 12 David Galfinger, 9 Lenny Boos, 11 David Lewandowski; 72 Arthur Zaytsev, 8 Jannis Hüserich – 69 Alexandros Karympov, 78 Nik Klassen, 33 Niclas-Jan Kollar; 18 Leon Kreps, 55 Robin Diel, 17 Moritz Habeck

EVL – 1 Adam Gerhardt – 26 Ben Stadler, 3 Dominik Groß – 18 Luis Scheibengraber, 11 Till Michel, 25 Tobias Schwarz; 12 Henry Homann, 21 Finn Serikow – 35 Kevin Schinko, 38 Simon Seidl, 15 Johannes Meindl; 20 Kende Kassay-Kesi, 16 Finn Teubner – 22 Maximilian Oswald, 19 Dennis Henter, 13 Björn Salhi; 27 Korbinian Faltermaier – 5 Maximilian Eller, 32 Lukas Eberl, 8 Arian Maus

Die Tore erzielten:

0:1 (28:03) Seidl (Schwarz, Serikow) PP1

1:1 (32:23) Rieke (Kukuk, Samigullin)

2:1 (34:15) Kukuk (Galfinger, Lewandowski)

3:1 (50:37) Klassen

Schiedsrichter: Eugen Berger, Eugen Schmidt (Przemek Iwaniec, Tobias Bergmann)

Strafen: DEG – 10 Min.; EVL – 6 Min.

Zuschauer: 346