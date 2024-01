U20-Nationalspieler verlÃ¤ngert langfristig bei den NÃ¼rnberg Ice Tigers

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Ein wichtiges Zeichen und eine wunderbare Nachricht für alle Fans der Ice Tigers: Roman Kechter bleibt in Nürnberg. Der von...

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Ein wichtiges Zeichen und eine wunderbare Nachricht für alle Fans der Ice Tigers: Roman Kechter bleibt in Nürnberg.

Der von vielen Klubs umworbene U20-Nationalspieler hat seinen Vertrag beim fränkischen DEL-Gründungsmitglied um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2025/26 verlängert und trägt damit weiterhin das Trikot seines Heimatklubs.

Mit fünf Toren und acht Assists aus 31 Spielen ist der 19-jährige Nürnberger aktuell punktbester Spieler im U20-Bereich und fünftbester Scorer unter allen U23-Spielern der PENNY DEL. Bei der zurückliegenden U20-Weltmeisterschaft in Schweden erzielte Roman Kechter zwei Tore und wurde zu einem der drei besten Spieler der deutschen Mannschaft gewählt. In der DEL hat der Linksschütze für die Ice Tigers bislang 73 Spiele absolviert und dabei sechs Tore und zehn Vorlagen gesammelt.

„Roman hat in dieser Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ich bin überzeugt davon, dass er in der Zukunft eine größere Rolle übernehmen kann. Für die Organisation der Nürnberg Ice Tigers ist eine super Sache, ein Eigengewächs mit diesem Potential an uns zu binden“, sagt Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.