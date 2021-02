U20 Nationalspieler erhÃ¤lt in Heilbronn Spielpraxis

Augsburg / Heilbronn (PM Panther / Falken) Die Augsburger Panther geben ihr 19 Jahre junges Eigengewächs Niklas Länger für den Rest der laufenden Spielzeit...

Augsburg / Heilbronn (PM Panther / Falken) Die Augsburger Panther geben ihr 19 Jahre junges Eigengewächs Niklas Länger für den Rest der laufenden Spielzeit an die Heilbronner Falken in der DEL2 ab.

Da der U20-Nationalspieler aktuell nur achter Verteidiger des Penny DEL-Teams ist, haben sich der Spieler und die beiden Clubs auf eine Leihe bis Ende der Saison 2020-21 verständigt, um dem Abwehrtalent verstärkt Spielpraxis im Profibereich zu ermöglichen.

Für die Saison 2021-22 besitzt Niklas Länger einen gültigen Vertrag bei den Augsburger Panthern und ist als U23-Spieler im Kader fest eingeplant.

Panthercoach Tray Tuomie: „Niklas Länger ist nach seiner Corona-Erkrankung wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Mit sieben gesunden Verteidigern können wir ihm im Moment aber nicht die Eiszeit geben, die für seine Entwicklung notwendig ist. Es wird ihm guttun, in den kommenden Wochen und Monaten in der DEL2 verstärkt Einsätze zu bekommen. Wir sehen diese Liga als ideale Zwischenstation für seine Weiterentwicklung und sind überzeugt, dass er im Sommer als besserer Spieler nach Augsburg zurückkehren wird. Das Talent, sich perspektivisch einen Platz in der DEL zu erobern, besitzt er zweifelsohne.“

Niklas Länger: „Ich freu mich mega, dass ich bis zum Ende der Saison die Möglichkeit bekomme in Heilbronn zu spielen. Es ging in den letzten zwei Tagen zwar alles etwas schnell aber ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung.“

Falken-Geschäftsführer Stefan Rapp: „Niklas ist ein junger talentierter Spieler, der uns in der aktuellen Situation sicherlich weiterhelfen wird. Gerade in unserer Verteidigung hatten wir zuletzt den ein oder anderen Ausfall zu verzeichnen und freuen uns über die Verstärkung des U20-Nationalspielers. An dieser Stelle gilt unser herzlicher Dank den Verantwortlichen der Augsburger Panther für das Vertrauen und die kooperative Zusammenarbeit.“