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U20-Nationalmannschaft startet mit Sommerlehrgang in die Saison 2026/2027 – Korbi Holzer erstmals Teil des Teams

13. Juli 20262 Mins read39
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Versammlung DEB U20 - © Sportfoto-Sale (DR)
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Füssen. (PM DEB) Die U20-Nationalmannschaft startet in die Saison 2026/2027.

Vom 19. bis 24. Juli 2026 absolviert das DEB-Team seinen Sommerlehrgang am Bundesstützpunkt in Füssen und legt damit den Grundstein für die kommenden internationalen Aufgaben. Der Lehrgang beginnt am Sonntag, den 19. Juli, mit dem Eintreffen der Mannschaft um 14 Uhr. Das Ende der Sommermaßnahme ist für Freitagnachmittag vorgesehen.

Umfangreiches Trainings- und Ausbildungsprogramm

Im Mittelpunkt des Sommerlehrgangs stehen insgesamt sechs Eiseinheiten, die sowohl mit der gesamten Mannschaft als auch in kleineren Trainingsgruppen durchgeführt werden. Ergänzt wird das Programm durch Off-Ice-Einheiten, Mannschaftsmeetings sowie eine NADA-Schulung. Darüber hinaus nehmen die Spieler an der in:Prove-Studie der Goethe-Universität Frankfurt teil.

34 Spieler für den Auftakt nominiert

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter hat für den Lehrgang insgesamt 34 Spieler berufen. Das Aufgebot umfasst vier Torhüter, zwölf Verteidiger und 18 Stürmer.

Korbinian Holzer erstmals als U20-Teamchef im Einsatz

Der Sommerlehrgang markiert zugleich den ersten offiziellen DEB-Einsatz von Korbinian Holzer als neuem U20-Teamchef. Er wird die Mannschaft während des Lehrgangs in Füssen erstmals in seiner neuen Funktion begleiten.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir freuen uns auf den bevorstehenden Sommerlehrgang. Sowohl bei den Spielern als auch im Trainer- und Betreuerstab ist die Vorfreude auf den Start in die neue Saison spürbar. Der Kader ist in diesem Jahr etwas größer als bei den vergangenen Sommerlehrgängen – dadurch erhalten wir die Möglichkeit, eine größere Anzahl an Spielern intensiv zu beobachten und ihren aktuellen Leistungsstand zu bewerten. Unser Ziel ist es, einen umfassenden Eindruck zu gewinnen und zu sehen, wer sich mit seinem Gesamtpaket für eine Nominierung zur diesjährigen U20-Weltmeisterschaft in Kanada empfehlen kann. Wir wollen die Spieler bestmöglich auf die bevorstehende Saison in ihren Vereinen vorbereiten und ihnen gleichzeitig vermitteln, welche Anforderungen auf internationalem Topniveau gestellt werden, um bei einer Weltmeisterschaft erfolgreich sein zu können.“

U20-Teamchef Korbinian Holzer: „Wir freuen uns auf die erste Maßnahme in Füssen. Für mich persönlich ist es natürlich etwas ganz Besonderes, erstmals Teil des Teams sein zu dürfen. Ich möchte mich möglichst schnell einfügen, die Spieler kennenlernen und gemeinsam mit dem Trainerteam die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit schaffen. Für uns als Mannschaft geht es von Beginn an darum, unsere Identität und unsere Spielidee zu entwickeln und zu verinnerlichen. Wir möchten den Spielern die bestmöglichen Voraussetzungen bieten, damit sie ihr Potenzial optimal entfalten und präsentieren können. Gleichzeitig möchten wir von Anfang an einen hohen Standard etablieren – sowohl auf als auch neben dem Eis. Dieser soll die Basis für unsere Arbeit bilden und uns als Gruppe über die gesamte Saison hinweg definieren.“

Ende Juli trifft die U20-Nationalmannschaft in Piestany erneut zusammen. Hierbei sind zwei Länderspiele gegen die Slowakei angesetzt.

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