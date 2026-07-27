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U20-Nationalmannschaft reist zum Ländervergleich in die Slowakei

27. Juli 20261 Mins read51
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Versammlung DEB U20 - © Sportfoto-Sale (DR)
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München. (PM DEB) Die U20-Nationalmannschaft bestreitet nach ihrem Sommerlehrgang in Füssen die ersten Länderspiele der Saison 2026/2027.

Dafür reist das Team von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter vom 27. bis 31. Juli nach Piestany (Slowakei). Dort trifft die Mannschaft in zwei Länderspielen auf die Slowakei.

Am Montag, den 27. Juli 2026, macht sich die U20-Nationalmannschaft auf den Weg nach Piestany. Am Dienstag und Mittwoch sind insgesamt drei Trainingseinheiten auf dem Eis geplant, bevor am Donnerstagabend das erste der beiden Länderspiele gegen die Slowaken stattfindet. Nach der zweiten Begegnung am Freitagvormittag macht sich die Mannschaft wieder auf den Weg in die Heimat.

Gegenüber dem Sommerlehrgang in Füssen wurde der Kader noch einmal um fünf Spieler verändert, sodass die Mannschaft von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter mit 23 Athleten in Piestany anreisen wird – zwei Torhüter, acht Verteidiger und 13 Stürmer.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir freuen uns auf die bevorstehenden Länderspiele gegen die Slowakei. Sie werden für uns ein wichtiger Härtetest sein und zeigen, wo wir aktuell stehen. Wir sind überzeugt, dass die Spieler gut vorbereitet sind und bereit für diese Aufgabe. Gleichzeitig werden wir die verbleibenden Trainingseinheiten intensiv nutzen, um weiter an unseren Abläufen zu arbeiten, unser System zu festigen und als Mannschaft noch besser zusammenzufinden.“

U20-Teamchef Korbinian Holzer: „Es waren sehr anspruchsvolle und intensive Tage in Füssen und die Jungs haben alle super gearbeitet, dementsprechend schwer war es, den Kader für die Länderspiele in der Slowakei zu nominieren. Jetzt geht es in Piestany darum, weiter mit einem hohen Standard aufzutreten und gegen einen sehr guten Gegner unter Wettkampfbedingungen die nächsten Schritte in unserer Entwicklung zu machen.“

U20-Länderspiele in Piestany
30.07.2026 I 17.00 Uhr I Slowakei – Deutschland
31.07.2026 I 11.30 Uhr I Slowakei – Deutschland

Das Aufgebot

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