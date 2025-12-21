U20-Nationalmannschaft: Maximilian Brunner muss verletzt abreisen

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter muss während der WM-Vorbereitung eine weitere Änderung im Kader der DEB-Auswahl vornehmen.

Maximilian Brunner (Chilliwack Chiefs / BCHL) hat sich im Training am Unterkörper verletzt und steht für die anstehende IIHF U20-Weltmeisterschaft in den USA nicht zur Verfügung. Tobias Abstreiter verzichtet auf eine weitere Nachnominierung.

In Duluth bereitet sich die deutsche Mannschaft noch bis zum 23. Dezember auf die kommende WM vor. Am heutigen Sonntag steht das zweite Vorbereitungs-Länderspiel auf der Agenda. Um 16:00 Uhr Ortszeit (23:00 Uhr, deutscher Zeit) trifft die DEB-Auswahl auf den amtierenden U20-Weltmeister USA.

Die IIHF U20-Weltmeisterschaft findet vom 26. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 in den Twin Cities Minneapolis und Saint Paul im US-Bundesstaat Minnesota statt.

Der DEB wünscht Maximilian Brunner eine schnelle Genesung und baldige Rückkehr auf das Eis.

