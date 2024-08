U20-Nationalmannschaft beendet ersten Lehrgang in Piestany

Piestany. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat ihre erste Maßnahme der Saison mit zwei Testspielen in Piestany gegen die Slowakei abgeschlossen. Trotz zweier knapper...

Piestany. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat ihre erste Maßnahme der Saison mit zwei Testspielen in Piestany gegen die Slowakei abgeschlossen.

Trotz zweier knapper Niederlagen gegen die Gastgeber (3:4 und 0:2) konnte das DEB-Team wertvolle Erfahrungen sammeln und wichtige Fortschritte erzielen.

Im Mittelpunkt der Maßnahme standen nicht nur die sportlichen Begegnungen, sondern auch die intensive Vorbereitung und Entwicklung der Spieler sowohl individuell als auch als Team. Die nächste Maßnahme der Nachwuchsauswahl um U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter findet im November in Vierumäki, Finnland, statt. Dort möchte das Team auf die Leistungen aufbauen, um in Hinblick auf die Junioren-Weltmeisterschaft bestmöglich vorbereitet zu sein.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir hatten eine gute Zeit miteinander und sind gut in die neue Saison gestartet. Wir haben den Spielern wichtige Trainingsinhalte vorgetragen, um uns auf die internationale Saison vorzubereiten. Ich denke, die Spieler haben auch in den Partien gegen die Slowakei eine wichtige Erfahrung gemacht und gesehen, was notwendig ist, um international eine Chance zu haben, Spiele zu gewinnen.“