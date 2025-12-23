U20-Nationalmannschaft: Aufgebot fÃ¼r die Weltmeisterschaft in den USA steht fest

Saint Paul. (PM DEB) Nach einer intensiven Vorbereitungszeit hat U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter den Kader fÃ¼r die anstehende IIHF U20-Weltmeisterschaft 2026 in den USA benannt.

Nach der Verletzung von StÃ¼rmer Maximilian Brunner am vergangenen Wochenende hat Tobias Abstreiter auf eine weitere Kader-Anpassung fÃ¼r die WM verzichtet. Damit reist das Team der deutschen U20-Nationalmannschaft am heutigen Dienstag mit 25 Spielern (drei TorhÃ¼ter, acht Verteidiger und 14 StÃ¼rmer) nach Saint Paul (USA), dem Spielort der deutschen Gruppe A. Das Coachingteam um U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter bilden Jochen Molling (Assistenztrainer), Patrick Strauch (Assistenztrainer), Luca Endres (Torwarttrainer) und Christian Bachmann (Athletiktrainer).

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter zur WM-Vorbereitung in Duluth (USA): â€žDie Vorbereitung war vom organisatorischen Ablauf so, wie wir sie uns vorgestellt und geplant hatten. Die Trainingsinhalte haben gepasst, und auch die beiden LÃ¤nderspiele gegen Finnland und die USA waren sehr intensiv und fÃ¼r uns lehrreich. Die Jungs haben sehr gut mitgezogen, sie sind lernwillig, wissbegierig und wollen sich jeden Tag verbessern â€“ das merkt man. Das ist fÃ¼r uns eine gute Basis. Jetzt geht es darum, die nÃ¤chsten Tage optimal und sinnvoll zu nutzen, damit die Mannschaft im ersten WM-Spiel gegen einen der Top-Favoriten bestmÃ¶glich eingestellt ist.â€œ

In Saint Paul startet die DEB-Auswahl am Freitag, den 26. Dezember, um 17 Uhr Ortszeit (27. Dezember um 00:00 Uhr deutscher Zeit, live und kostenlos bei MagentaSport) in die Weltmeisterschaft. Wie bereits im Vorjahr wird der Titelverteidiger aus den USA der Auftaktgegner der deutschen Mannschaft sein. Neben den nordamerikanischen Gastgebern sind die Slowakei, Schweden und die Schweiz die weiteren Vorrundengegner der deutschen Mannschaft. Das DEB-Team bestreitet alle Gruppenspiele in der Grand Casino Arena, der HeimspielstÃ¤tte des NHL-Teams Minnesota Wild.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter zur bevorstehenden Weltmeisterschaft: â€žDie Weltmeisterschaft wird mit Sicherheit eine spannende Aufgabe. Es ist immer eine besondere Zeit rund um Weihnachten, wenn die besten jungen Spieler der Welt gegeneinander antreten. Mit vier Vorrundenspielen in fÃ¼nf Tagen wird es ein sehr intensives Turnier, das uns alles abverlangen wird. Die Jungs sind heiÃŸ und hungrig auf die WM, sie wollen gute Leistungen zeigen und als Mannschaft einen guten Eindruck hinterlassen. Das ist unser Ziel und wir starten so in das erste WM-Spiel gegen die USA. Wir werden die Jungs bestmÃ¶glich unterstÃ¼tzen, damit wir gemeinsam erfolgreich sind.â€œ

Spielplan U20-WM Vorrunde/ Gruppe A

27.12.2025 | 00:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland â€“ USA

27.12.2025 | 20:00 Uhr (dt. Zeit) | Slowakei â€“ Deutschland

29.12.2025 | 19:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland â€“ Schweden

30.12.2025 | 20:00 Uhr (dt. Zeit) | Schweiz â€“ Deutschland

Weitere Informationen gibt es auf der Turnierseite des Eishockey-Weltverbandes:

https://www.iihf.com/en/events/2026/wm20/

Die WM-Spiele der deutschen U20-Nationalmannschaft werden live und kostenlos bei MagentaSport Ã¼bertragen.

