U20-Nationalmannschaft: Abschließende Härtetests vor dem WM-Start

München. (PM DEB) Die U20-Nationalmannschaft bestreitet am Wochenende die finalen Härtetests vor der IIHF U20-Weltmeisterschaft 2026.

Zum Abschluss der WM-Vorbereitung trifft das Team von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter in der Amsoil Arena in Duluth (USA) am Freitag, den 19. Dezember, um 19 Uhr (2:00 Uhr, deutscher Zeit) auf Finnland und am Sonntag, den 21. Dezember, um 16 Uhr (23:00 Uhr, deutscher Zeit) auf die USA.

Bereits seit dem 11. Dezember befindet sich das U20-Team in den USA, wo sich die Mannschaft in Duluth im Norden des US-Bundesstaats Minnesota auf die WM vorbereitet. In der ersten Trainingswoche lag der Fokus darauf, sich an die kleinere Eisfläche zu gewöhnen und die Spielsysteme weiter zu verinnerlichen. Mit den Länderspielen gegen Finnland und die USA sollen die im Training erarbeiteten Abläufe unter Spielbedingungen getestet werden. Nach Abschluss der beiden Vorbereitungsspiele wird der Kader für die WM um eine Position verkleinert.

Am Dienstag, den 23. Dezember, wird die DEB-Auswahl weiter nach Saint Paul reisen, den WM-Spielort der Gruppe A. Für die U20-Nationalmannschaft beginnt die Weltmeisterschaft am Freitag, den 26. Dezember, um 17 Uhr (0:00 Uhr, deutscher Zeit). Wie bereits im Vorjahr wird Titelverteidiger USA Auftaktgegner des deutschen Teams sein. Neben den WM-Gastgebern sind die Slowakei, Schweden und die Schweiz die weiteren Vorrundengegner. Das DEB-Team bestreitet alle Gruppenspiele in der Grand Casino Arena, der Heimspielstätte des NHL-Klubs Minnesota Wild.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir sind in der Trainingswoche viele taktische Dinge durchgegangen, die Jungs haben das alles sehr gut umgesetzt. Zusätzlich hatten wir beim gemeinsamen Bowling ein schönes Team-Event, was uns als Gruppe weiter zusammengebracht hat. Die Vorfreude auf die Vorbereitungsspiele ist entsprechend groß, wir sind gut drauf und zuversichtlich. Nun gilt es, die im Training erarbeiteten Inhalte Schritt für Schritt in die Spiele zu transportieren und am Teamspirit zu arbeiten. Jeder Einzelne muss seinen Teil dazu beitragen, dass wir auf und neben dem Eis eine starke Einheit werden. Von den Jungs erwarte ich einen Auftritt mit Selbstvertrauen gegen Finnland und die USA. Ein gewisser Respekt sollte da sein, aber wir wollen unsere Gegner herausfordern und gute Spiele abliefern. Wichtig ist für uns, dass der Lernprozess erkennbar ist und auch fruchtet.“

U20-Nationalspieler Max Hense: „In der Trainingswoche haben wir viel an unserem System gearbeitet. Wir wollen zeigen, was wir können, und auch sehen, woran wir bis zum Start der WM noch arbeiten müssen. Ziel ist es, eine gute Abstimmung bis zum WM-Start zu finden und bereit zu sein, unsere internen Vorhaben umzusetzen. Mit Finnland und den USA treffen wir in der Vorbereitung auf zwei starke Gegner, an denen wir uns gut messen können. Gegen die USA spielen wir auch das Eröffnungsspiel bei der WM. Deshalb ist es besonders wertvoll, jetzt noch einmal eine Standortbestimmung gegen sie zu haben. So bekommen wir ein gutes Gefühl dafür, was auf uns zukommt. Generell ist es daher positiv, dass wir gegen zwei Gegner auf absolutem internationalem Topniveau spielen.“

Spielplan WM-Vorbereitung U20-Nationalmannschaft

20.12.2025 | 02:00 Uhr (dt. Zeit) | Finnland – Deutschland

21.12.2025 | 23:00 Uhr (dt. Zeit) | USA – Deutschland

Livestream: https://usahockeytv.com/ (kostenpflichtig)

Spielplan U20-WM Vorrunde, Gruppe A

27.12.2025 | 00:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – USA

27.12.2025 | 20:00 Uhr (dt. Zeit) | Slowakei – Deutschland

29.12.2025 | 19:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Schweden

30.12.2025 | 20:00 Uhr (dt. Zeit) | Schweiz – Deutschland

Weitere Informationen gibt es auf der Turnierseite der IIHF:

https://www.iihf.com/en/events/2026/wm20/

Alle WM-Spiele der U20-Nationalmannschaft werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

