U20-MÃ¤nner reisen zu WM-Vorbereitung nach Kanada

München. (PM DEB) Die Mission Weltmeisterschaft 2025 beginnt für die U20-Nationalmannschaft bereits in der kommenden Woche.

Für das Team um U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter geht es am Montag, den 9. Dezember 2024 von München aus nach Montréal (CAN). Das erste Quartier der U20-Männer wird dann in Charlottetown aufgeschlagen. Tobias Abstreiter und sein Coaching-Staff haben mehrere Trainingseinheiten On- und Off-Ice und vier Länderspiele als WM-Vorbereitung geplant. Zuerst geht es am 12. Dezember und 15. Dezember gegen die Slowakei auf’s Eis; die weiteren Vorbereitungsspiele finden gegen Kasachstan und Schweden statt.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter wird mit drei Torhütern, acht Verteidigern und 15 Stürmern nach Kanada reisen. Nach Absolvierung der vier Vorbereitungsspiele, wird der Kader dann noch einmal um eine Position verkleinert, sodass die deutsche Nachwuchsauswahl mit 25 Spielern in die 2025 IIHF-U20-Weltmeisterschaft in Ottawa (CAN) starten wird. Dort wird am Donnerstag, den 26. Dezember die USA der Auftaktgegner der deutschen Mannschaft sein.

Das Trainerteam um Tobias Abstreiter komplettieren Jochen Molling (Assistenztrainer), Patrick Strauch (Assistenztrainer), Luca Endres (Torwarttrainer) und Christian Bachmann (Athletiktrainer).

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Ausschlaggebend für unsere Nominierung waren die gezeigten Leistungen während unserer letzten Maßnahmen, zusätzlich haben wir auch die aktuelle Entwicklung der Spieler in den Vereinen berücksichtigt. Der Fokus der ersten WM-Vorbereitungsspiele wird auf der Umstellung auf die kleine Eisfläche liegen. Das ist auch einer der Hauptgründe, weshalb wir verhältnismäßig früh nach Kanada fliegen. Zusätzlich möchten wir diese vier Begegnungen für die Reihenzusammenstellung und die Findung der einzelnen Rollen der Spieler nutzen. Die Spiele gegen die Slowakei, Kasachstan und Schweden werden uns guttun und uns bestmöglich auf die anstehende WM und unseren Turnierauftakt gegen die USA vorbereiten.“

Spielplan WM-Vorbereitung

12.12.2024 | 00:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Slowakei

15.12.2024 | 19:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Slowakei

20.12.2024 | 01:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Kasachstan

23.12.2024 | 21:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Schweden

Spielplan U20-WM Gruppenphase

26.12.2024 | 20:30 Uhr (dt. Zeit) | USA – Deutschland

27.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Finnland

30.12.2024 | 01:30 Uhr (dt. Zeit) | Kanada – Deutschland

30.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Lettland

Das Aufgebot

