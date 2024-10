U20 DNL: SpielplÃ¤ne fÃ¼r die Top Division und Qualifikationsrunde 1 stehen

München. (PM DEB) Die Spiele der Findung A Gruppe 1 und Findung A Gruppe 2 der U20 DNL (Deutsche Nachwuchsliga) sind absolviert und die...

München. (PM DEB) Die Spiele der Findung A Gruppe 1 und Findung A Gruppe 2 der U20 DNL (Deutsche Nachwuchsliga) sind absolviert und die teilnehmenden Vereine der Top Division und der Qualifikationsrunde 1 somit ermittelt.

Top Division

Die Plätze eins bis vier der Findung A Gruppe 1 und Findung A Gruppe 2 werden sich ab Samstag, den 19. September 2024 in der U20 Top Division messen. Gespielt wird in einer Doppelrunde.

Die teilnehmenden Teams sind:

• Jungadler Mannheim

• Kölner Junghaie

• Krefelder EV 81

• Jung-Eisbären Regensburg

• ERC Ingolstadt

• ESV Kaufbeuren

• Eisbären Juniors Berlin

• Iserlohner EC

Den Spielplan gibt es unter: https://deb-online.live/liga/herren/u20-dnl/?divisionId=16846

Qualifikationsrunde 1

In der Qualifikationsrunde 1 treffen jeweils die Vereine der Plätze fünf bis acht aus der Findung A Gruppe 1 und Findung A Gruppe 2 aufeinander. Auch hier steht eine Doppelrunde auf dem Programm, die bereits in drei Tagen startet.

Folgende Teams werden antreten:

• EV Landshut (amtierender U20-Meister)

• SC Bietigheim-Bissingen

• Augsburger EV

• EC Bad Tölz

• Düsseldorfer EG

• ESC Dresden

• Starbulls Rosenheim

• Schwenninger ERC

Der entsprechende Spielplan ist hier einzusehen: https://deb-online.live/liga/herren/u20-dnl/?divisionId=16847

Sind alle Partien beider Gruppen absolviert, qualifizieren sich die Teams auf den Plätzen eins bis vier der Top Division automatisch für das Playoff-Viertelfinale und spielen um den Deutschen U20-Meistertitel 2024/2025. Die Mannschaften auf den Plätzen fünf bis acht treten gegen die Plätze eins bis vier der Qualifikationsrunde 1 in den Pre-Playoffs um die verbleibenden vier Plätze des Playoff-Viertelfinals an.

Die Fünf- bis Achtplatzierten der Qualifikationsrunde 1 spielen gegeneinander in den Pre-Playdowns. Die beiden Gewinnerteams verbleiben auch in der kommenden Saison 2025/2026 in der Findung A. Die beiden Verliererteams treten in weiteren Play-Downs gegen die Plätze eins und zwei der Findungsgruppe B an – die beiden Gewinnerteams treten ebenfalls in der neuen Saison in der Findungsgruppe A an, die Verlierer rutschen in die Findung B.