U20 DNL: Playoff-Start in der Top Division

München. (PM DEB) In der Deutschen U20-Nachwuchsliga stehen die Playoff-Viertelfinals kurz bevor. Bereits am Samstag, den 2. März 2024 startet die Best-of-Five-Serie in der Top Division. Nach einer Findungsphase zu Saisonbeginn und der anschließenden Doppelrunde mit 28 Spieltagen, haben sich die acht besten deutschen Nachwuchsteams für die Playoff-Serie qualifiziert. In der Abschlusstabelle der Hauptrunde platzierten sich die Kölner Junghaie auf dem ersten Rang, gefolgt von den Eisbären Juniors Berlin und der Düsseldorfer EG. Die weiteren Playoff-Teilnehmer sind der ERC Ingolstadt, der EV Landshut, der Schwenninger ERC, die Jung-Eisbären Regensburg und der Krefelder EV. Titelverteidiger sind die Jungadler Mannheim, die es in dieser Saison nicht unter die Top acht der U20-Mannschaften geschafft haben. Ligenleiter DFEL & DEB-Nachwuchsspielbetrieb Manfred Lang: „Wir freuen uns schon jetzt auf spannende Playoff-Serien, mit den acht besten Teams aus dem U20-Nachwuchsbereich. Wir werden in den Spielen der K.O.-Runde viele der „üblichen Verdächtigen“, aber auch einige Geheimfavoriten auf dem Eis sehen und die Fans dürfen gespannt sein, wer am Ende den Meisterpokal in den Händen halten wird.“ Auftakt-Spieltag U20 DNL Playoff-Viertelfinals

02.03.2024 | 16:00 Uhr | ERC Ingolstadt – EV Landshut

02.03.2024 | 17:00 Uhr | Kölner Junghaie – Krefelder EV 81

02.03.2024 | 19:00 Uhr | Eisbären Juniors Berlin – Jung-Eisbären Regensburg

02.03.2024 | 19:45 Uhr | Düsseldorfer EG – Schwenninger ERC

Nach den Viertelfinals geht es am 16. März mit der Halbfinalserie weiter, das Finale startet am 30. März 2024. Beide Serien werden ebenfalls im Modus Best-of-Five ausgetragen. Der Pokal für das beste deutsche U20-Nachwuchsteam wird spätestens am 9. April 2024 vergeben. Alle Ergebnisse, Spielpläne sowie Livestreams zu den Partien gibt es unter:

https://deb-online.live/liga/herren/u20-dnl/?divisionId=14356



