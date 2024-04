U20 DNL-Meisterschaft 2023/24: Entscheidung vertagt

München. (PM DEB) Enger kann es in einem Playoff-Finale nicht zugehen. Der EV Landshut konnte am gestrigen Sonntag in der Best-of-Five-Serie zum 2:2 ausgleichen....

München. (PM DEB) Enger kann es in einem Playoff-Finale nicht zugehen.

Der EV Landshut konnte am gestrigen Sonntag in der Best-of-Five-Serie zum 2:2 ausgleichen. Die Entscheidung wird nun am morgigen Dienstag im fünften Spiel fallen.

Nachdem die Eisbären Juniors Berlin schon mit 2:0 in der Serie vorne lagen und sich die Meisterschaft am Wochenende hätten sichern können, kam es dann doch anders. Der EV Landshut schaffte es am Samstag und Sonntag in der heimischen Fanatec Arena, vor insgesamt 5.679 Zuschauen, das Ruder noch einmal herumzureißen. Besonders eng ging es im vierten Spiel der Serie zu. 75 Sekunden vor Schluss sah die Mannschaft der Eisbären Juniors Berlin schon wie der Meister der U20 Top-Division aus. Gerade hatten sie die 3:2-Führung in einer spannungsgeladenen Partie beim EV Landshut erzielt und das hätte zur Meisterschaft gereicht. Landshut nahm eine Auszeit und den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis und 42 Sekunden vor Spielende gelang den Niederbayern der Ausgleich. Das bedeutete eine zehnminütige Verlängerung, die torlos endete. Das anschließende Shootout konnten letztlich die Gastgeber für sich entscheiden.

Die Entscheidung muss jetzt in Spiel fünf der Serie fallen. Am morgigen Dienstag, den 9. April 2024, wird in Berlin der neue U20-Meister der Saison 2023/24 dann definitiv gekürt.

Spielplan U20 DNL Playoff-Finale

30.03.2024 | 16:00 Uhr | Eisbären Juniors Berlin – EV Landshut 3:2 n.V.

31.03.2024 | 10:00 Uhr | Eisbären Juniors Berlin – EV Landshut 7:1

06.04.2024 | 18:45 Uhr | EV Landshut – Eisbären Juniors Berlin 6:3

07.04.2024 | 14:00 Uhr | EV Landshut – Eisbären Juniors Berlin 4:3 n.P.

09.04.2024 | 19:00 Uhr | Eisbären Juniors Berlin – EV Landshut

Alle Ergebnisse, Spielpläne sowie Livestreams zu den Partien gibt es unter:

https://deb-online.live/liga/herren/u20-dnl/?divisionId=14356