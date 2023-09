U20 DNL: Krefelder EV bezwingt EisbÃ¤ren Juniors Regensburg

Artikel anhören Krefeld. (MR) Im zweiten Spiel an diesem Wochenende zeigte der KEV ’81 nach der Niederlage im Shootout (2:3) eine sehr gute Reaktion...

Artikel anhören Artikel anhören

Krefeld. (MR) Im zweiten Spiel an diesem Wochenende zeigte der KEV ’81 nach der Niederlage im Shootout (2:3) eine sehr gute Reaktion und holte sonntags beim 5:1 die volle Punktzahl.

Der KEV legte zügig los, kassierte allerdings in der Anfangsphase gleich eine Strafe. Den dadurch erhöhten Druck der jungen Eisbären konnte man gut wegarbeiten. Ja, die Hausherren kamen sogar zum Konter, den Otten erfolgreich abschloss (5.). Müllejans traf wenig später statt zum 2:0 nur das Lattenkreuz. Besser machte es auf der anderen Seite Angaran: zwar hatte Krefelds Schlussmann Julius Schulte den Schuss zunächst, doch dann rutschte ihm die Scheibe doch noch durch die Hosenträger (10.). Chancen auf beiden Seiten, erfolgreicher war noch im Startabschnitt Krymskiy (14.), der auf den Pausenstand von 2:1 stellte. Krefelds Krymiskiy traf auch direkt nach Wiederbeginn – diesmal verlängerte er die Scheibe im Slot per Hechtsprung (21.). Es gab mehrere Strafen, doch nur eine gegen Regensburg wurde mit dem Treffer bestraft (Konze, 39.), sodass es mit den beruhigenden 4:1 zum zweiten Mal in die Kabinen ging.

Spritzige Krefelder können den Vorsprung über den Zielstrich retten

Auch im Schlussabschnitt wanderten die Gastgeber des öfteren auf die Strafbank, wobei sich nicht jede Entscheidung auch den Trainern auf beiden Seiten klar darlegte. Die jungen Eisbären rannte an und schossen aus allen Lagen, verpassten aber mehrfach selbst das „offene Scheunentor“, während Krefeld den einen oder anderen Entlastungskonter fuhr. Den Endstand von 5:1 stellte schließlich Seeger her, als der KEV nach überstandener Unterzahl ein 3 auf 2 aufziehen konnte und die Scheibe schön laufen ließ. Für die Gäste wollte keine Scheibe mehr üebr die Linie, selbst als in der Schlußphase Krefeld noch eine Matchstrafe für Boarding kassiert hatte.

Bei gleichzeitiger Niederlage der Jungadler Mannheim haben die jungen Krefelder aktuell die Tabellenspitze inne in dieser Gruppe1.

Die Tore erzielten:

1:0 (04:21) Bennet Otten (Rodiyo Bijsterbosch, Louis Stromberg) SH1

1:1 (09:14) Aleandro Angaran (Matej Giesl, Fabio Kose)

2:1 (13:34) Nikita Krymskiy (Jesper Müllejans)

3:1 (20:37) Nikita Krymskiy (Jesper Müllejans, Carl Konze)

4:1 (38:13) Carl Konze (Jan Wellen, Lennart Otten) PP1

5:1 (58:07) Clemens Seeger (Nikita Krymskiy, Jan Wellen)

Schiedsrichter: Maris Kruminsch, Dennis Kiefer (Alexander Licau, Philipp Wunsch)



Strafen: KEV – 21 Min + Matchstrafe Simon Pfeil; EVR – 8 Min.

5148 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten