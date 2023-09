U20 DNL: ERC Ingolstadt entfÃ¼hrt am Samstag volle Punktzahl aus DÃ¼sseldorf

Artikel anhören Düsseldorf. (MR) Trotz optischem Übergewicht im Startabschnitt musste sich die Düsseldorfer EG am Samstag mit 0:4 dem ERC Ingolstadt geschlagen geben. In...

Artikel anhören Artikel anhören

Düsseldorf. (MR) Trotz optischem Übergewicht im Startabschnitt musste sich die Düsseldorfer EG am Samstag mit 0:4 dem ERC Ingolstadt geschlagen geben.

In der Trainingshalle an der Brehmstrasse ging das Spiel zügig und munter los, wobei die Hausherren zunächst mehr vom Spiel hatten. Nur ins Tor trafen sie nicht. Als jedoch die Gäste in der 16. Spielminute im Nachsetzen das Spielgerät über Düsseldorfs Goalie Justus Roth lupften und den Führungstreffer erzielt hatten, war anschließend bei der DEG der Wurm drin. Erst kurz vor der Sirene kamen sie nochmals vor das Tor. Auch beflügelt durch den Treffer waren die jungen Audistädter ab dem zweiten Drittel wesentlich besser im Spiel – besser als zu Beginn und besser als die NRW-Landeshauptstädter. Und kaum dass Düsseldorf eine weitere Unterzahl schadlos überstanden hatte, rappelte es doch noch im Kasten (27.).

DEG agiert zerfahren und am Ende kraftlos

Den dritten Durchgang begannen die Schanzer mit einer langen Überzahl und trafen kurz nach deren Ablauf zum dritten Mal in die Maschen. Von der DEG war wenig zu sehen, auch wenn Coach Lewandowski hauptsächlich seine beiden ersten Reihen auf das Eis schickte. Irgendwie war hier sehr viel Unkonzentriertheit am Werke, dass die Pässe kaum ankamen und man wenig Gefahr und Druck zum Tor brachte. Und was doch durchkam, war sichere Beute für Erik Eder, der sich seinen Shut Out redlich verdiente. Bereits vier Minuten vor der finalen Sirene zog Lewandowski seinen Goalie, doch auch sechs Feldspieler bekamen das Spielgerät nicht einmal zum Ehrentreffer in die Maschen. Statt dessen konnten die Gäste eine Befreiung ins verwaiste Tor tragen zum Endstand von 4:0 aus ihrer Sicht. Ingolstadts Trainer Artur Grass dürfte mit diesem Auftreten seiner Mannschaft ziemlich zufrieden gewesen sein!

Am morgigen Sonntag gibt es die direkte Gelegenheit, die Scharte auszuwetzen.

Die Treffer erzielten:

0:1 (15:50) Luca Franzese (Ryan Odude, Florens Kuttenreich)

0:2 (26:55) Christian Schiling (Joel Hofmann, Ole Krüger)

0:3 (44:32) Luca Franzese (Ole Krüger, Mathias Binder)

0:4 (58:01) Joel Hofmann (Christian Schiling) EN

Schiedsrichter: Marvin Schrörs (Cedric Steeg, Daniela Kiefer)

Strafen: DEG – 12 Min; ERCI – 8 Min.