U20 des ERC Sonthofen ist ungeschlagener B Landesliga Meister â€“ Triumph beim Endturnier in Moosburg

Sonthofen. (PM ERC) Die U20 des ERC Sonthofen hat beim Endturnier der Eishockeyâ€‘Bâ€‘Landesliga, das am gestrigen Samstag in Moosburg ausgetragen wurde, einen beeindruckenden Triumph gefeiert.

Mit vier Siegen aus vier Spielen sicherte sich die Mannschaft souverÃ¤n den Meistertitel und prÃ¤sentierte sich Ã¼ber den gesamten Turniertag hinweg als das konstanteste Team des Teilnehmerfeldes.

Gleich zum Auftakt setzte Sonthofen mit einem 3:1â€‘Erfolg gegen die SG TÃ¼rkheim/Bad WÃ¶rishofen ein erstes Ausrufezeichen. Luca Bucher brachte sein Team nach knapp zehn Minuten in FÃ¼hrung, vorbereitet von Kris Hindelang. Der zwischenzeitliche Ausgleich der Spielgemeinschaft beeindruckte die OberallgÃ¤uer kaum: Nur 16 Sekunden spÃ¤ter stellte Noah Ottenbreit nach Zuspiel von Markus Walter und Korbinian Gilb die FÃ¼hrung wieder her. Kurz vor Schluss sorgte erneut Bucher, bedient von Hindelang und Kilian Elgass, fÃ¼r die Entscheidung.

Auch im zweiten Spiel lieÃŸ Sonthofen keine Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen und besiegte EKU Mannheim klar mit 3:0. Markus Walter erÃ¶ffnete den Torreigen nach Vorarbeit von Noah Ottenbreit und Felix Ottenbreit. Wenige Sekunden spÃ¤ter erhÃ¶hte Kris Hindelang selbst auf 2:0, vorbereitet von Luca Bucher. Im zweiten Abschnitt traf Kris Hindelang zum 3:0â€‘Endstand â€“ erneut nach Vorlage von Bucher und unterstÃ¼tzt von Eyk Junker. TorhÃ¼ter Jona Zellinger zeigte eine abgeklÃ¤rte Leistung und verbuchte seinen ersten Shutout des Tages.

Im dritten Spiel gegen den ESC Holzkirchen bewies Sonthofen Geduld und taktische Disziplin. In einer engen Partie fiel die Entscheidung im Powerplay, als Noah Ottenbreit ein Zuspiel von Markus Walter und Aaron Grillinger zum 1:0 verwertete. Zellinger blieb erneut ohne Gegentor und sicherte sich damit seinen zweiten Shutout â€“ auch ein eindrucksvoller Beleg fÃ¼r die defensive StabilitÃ¤t des Teams.

Das abschlieÃŸende Duell mit dem EV Moosburg entwickelte sich zum emotionalen HÃ¶hepunkt des Turniers. Die Gastgeber gingen frÃ¼h in FÃ¼hrung, doch Sonthofen antwortete im Powerplay durch Markus Walter, vorbereitet von Luca Bucher und Noah Ottenbreit. Nach dem erneuten RÃ¼ckstand glichen die Schwarz-Gelben durch Kris Hindelang aus, ehe Moosburg erneut konterte und auf 3:2 stellte. Doch die OberallgÃ¤uer bewiesen Moral: In Ãœberzahl traf Noah Ottenbreit zum 3:3â€‘Ausgleich, vorbereitet von Leon Waginger. Im PenaltyschieÃŸen behielt schlieÃŸlich Waginger die Nerven und verwandelte den entscheidenden Versuch zum 4:3â€‘Erfolg.

GroÃŸes Lob verdiente sich der EV Moosburg, der das Endturnier mit viel Engagement und Herzblut ausrichtete. Die AtmosphÃ¤re war geprÃ¤gt von Fairness, Respekt und echter Freude am Sport â€“ ein Rahmen, der von Spielern, Trainern und Fans gleichermaÃŸen geschÃ¤tzt wurde.

Neben dem Mannschaftserfolg gab es auch individuelle Anerkennung: Felix Ottenbreit wurde stellvertretend fÃ¼r die starke Arbeit des Sonthofner TorhÃ¼tertrios als bester TorhÃ¼ter des Turniers ausgezeichnet â€“ ein weiterer Beleg fÃ¼r die Tiefe und QualitÃ¤t des ERCâ€‘Nachwuchses.

Mit vier Siegen an einem einzigen Tag, zwei Shutouts von TorhÃ¼ter Jona Zellinger, der Auszeichnung fÃ¼r Felix Ottenbreit und den starken Auftritten aller Mannschaftsteile krÃ¶nte sich die U20 des ERC Sonthofen verdient zum Bâ€‘Landesligaâ€‘Meister. Dieser Erfolg ist zugleich ein Beleg fÃ¼r die nachhaltige Nachwuchsarbeit des Vereins, die beispielsweise in Bezug auf die U20 von Chad Frost, Pascal KrÃ¶ber und Vladimir Kames (hauptamtlicher Nachwuchstrainer) geprÃ¤gt wird. Die Jubelszenen nach dem letzten Penalty spiegelten nicht nur die Erleichterung, sondern auch den Stolz auf eine Saison wider, in der sportliche Entwicklung und Teamgeist Hand in Hand gingen und der SpaÃŸ nicht zu kurz kam.