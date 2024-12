U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter gibt WM-Aufgebot bekannt

Ottawa. (PM DEB) Nach einer intensiven zweiwöchigen Vorbereitung in Charlottetown, Moncton und Ottawa (Kanada) nominierte U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter sein Aufgebot für die U20-Weltmeisterschaft in Ottawa.

Insgesamt 25 Spieler bilden das WM-Aufgebot, davon drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer.

Nach dem gestrigen Vorbereitungsspiel gegen Schweden ist die Entscheidung für das finale WM-Aufgebot gefallen. „Es ist für uns natürlich immer eine sehr schwere Entscheidung, wer am Ende nach Hause fliegen muss“, erklärt U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter. „Timo Kose hat auf dem U20-Level wichtige Erfahrung gesammelt, bei ihm möchten wir uns für seinen Einsatz bedanken – ihm gehört die Zukunft.“

Wie bereits in der WM-Vorbereitung wird das Trainerteam um Tobias Abstreiter durch Jochen Molling (Assistenztrainer), Patrick Strauch (Assistenztrainer), Luca Endres (Torwarttrainer) und Christian Bachmann (Athletiktrainer) komplettiert.

In der Vorrundengruppe A der Junioren-Weltmeisterschaft trifft die deutsche U20-Nationalmannschaft ab dem 26. Dezember 2024 auf die USA (20:30 Uhr deutscher Zeit), Finnland (27.12. / 21:30), Kanada (30.12. / 01:30) und Lettland (30.12. / 21:30 Uhr).

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter zur WM-Vorbereitung in Kanada: „Wir haben vier Vorbereitungsspiele in Kanada absolviert, die sehr interessant und lehrreich für uns waren. Wir sind davon überzeugt, dass die Erkenntnisse aus den Spielen wichtig werden für das Turnier. Wir haben Bereiche identifiziert, in denen wir bereits gute Fortschritte sehen – aber auch Bereiche, an denen wir arbeiten müssen. Außerdem wurde in der Vorbereitung bestätigt, dass unsere Konstanz entscheidend sein wird, um Spiele mit Gegnern auf internationalem Top-Level offenhalten zu können.“

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter zur bevorstehenden Weltmeisterschaft: „Wir haben einen Kader, mit dem wir unser Ziel Klassenerhalt realisieren können. Mit den Top-Nationen USA, Finnland und Kanada spielen wir direkt in den ersten drei WM-Spielen gegen Titelkandidaten. Wir freuen uns auf diese Duelle und möchten eine gute Leistung abrufen. Wichtig ist, dass wir aus jeder dieser Begegnungen Erkenntnisse sammeln und für das jeweils nächste Spiel mitnehmen. Wir möchten uns mit diesen Erkenntnissen und Anpassungen auch während des Turniers stetig weiterentwickeln und für das abschließende Gruppenspiel gegen Lettland bestmöglich vorbereitet zu sein.“

Der Spielplan der DEB-Auswahl bei der U20-Weltmeisterschaft in Ottawa (Kanada):

26.12.2024 | 20:30 Uhr (dt. Zeit) | USA – Deutschland

27.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Finnland

30.12.2024 | 01:30 Uhr (dt. Zeit) | Kanada – Deutschland

30.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Lettland

Alle deutschen Spiele und die K.o.-Phase der U20-Weltmeisterschaft werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

Das Aufgebot

