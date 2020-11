U20-Bundestrainer Abstreiter gibt KaderÃ¤nderung fÃ¼r U20-WM bekannt

München. (PM DEB) Leider muss U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter eine Änderung des Kaders für die 2021 IIHF U20-Weltmeisterschaft vornehmen. Die Änderung betrifft die Torhüter-Position. Tobias...

München. (PM DEB) Leider muss U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter eine Änderung des Kaders für die 2021 IIHF U20-Weltmeisterschaft vornehmen.

Die Änderung betrifft die Torhüter-Position. Tobias Ancicka von den Eisbären Berlin kann aufgrund einer Infektion mit Covid-19 nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Stattdessen wird Jonas Gähr von den Löwen Frankfurt für die U20-WM in Edmonton nominiert. Er wird, wie das restliche Team, ab dem 06. Dezember die Vorbereitung in Füssen absolvieren.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Es ist wirklich schade, ich weiß Tobi hat sich sehr auf die U20-WM gefreut. Mit Jonas haben wir einen weiteren starken Rückhalt für unser Team nachnominieren können, der auch schon Erfahrung bei uns in der U20-Auswahl sammeln konnte.“