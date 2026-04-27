U18-WM: Deutschland unterliegt den USA und spielt gegen Norwegen in der Relegation  

Bratislava. (PM DEB) Im vierten und letzten Gruppenspiel der IIHF U18-Weltmeisterschaft 2026 in der Slowakei (Trenčín und Bratislava) unterlag das Team von U18-Bundestrainer Andreas Becherer den USA mit 2:11 (1:6, 0:3, 1:2).

Vor 1.214 Fans in der Vladimir-Dzurilla-Eisarena in Bratislava trafen Tobias Krestan und Luis Becker für die DEB-Nachwuchsauswahl.

Das deutsche Team landet zum Vorrundenende auf Rang fünf der Gruppe B und tritt am kommenden Mittwoch, den 29. April 2026, um 10 Uhr im Relegationsspiel gegen Norwegen an.

Übersicht #USAGER

Torschützen GER: Tobias Krestan (10.), Luis Becker (47.).

Schüsse: USA 53 – Deutschland 26.

Strafminuten: USA 14 – Deutschland 20.

Starting Goalie: Max Bolle, ab 14. Minute: Niclas Wolter.

Kapitäne: Mats Geppert (C), Luis Becker (A), Daniel Kettler (A).

Zuschauer: 1.214.

Bester Spieler GER: Luis Becker.

Statistik: USAGER

Stimmen zum Spiel #USAGER

U18-Bundestrainer Andreas Becherer: „Wir haben gegen einen sehr starken Gegner verloren. Speziell im ersten Drittel haben wir den schmalen Grat zwischen Energie aufs Eis bringen und Härte nicht getroffen. Das haben die Amerikaner eiskalt bestraft. Im weiteren Verlauf war es schwer für uns, ins Spiel zu kommen. Im letzten Drittel hat das dann besser geklappt, sicher auch, weil die Amerikaner ein wenig rausgenommen haben. Jetzt ist es wichtig, das Spiel sofort abzuhaken. Wir haben unsere Lehren aus den Vorrundenspielen gezogen. Wie wir damit umgehen, wird entscheidend sein, wie wir im Relegationsspiel auftreten.“

Luis Becker: „Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet und haben viele unnötige Strafen gezogen. Aber am Ende haben wir das Spiel fürs Viertelfinale nicht heute verloren, sondern schon gegen Dänemark nicht die nötigen Punkte geholt. Jetzt müssen wir das Spiel hinter uns lassen und nach vorn schauen für das Relegationsspiel gegen Norwegen.“

Spiele WM-Vorrundengruppe B (Bratislava)

22.04.2026 | 12:00 Uhr | Deutschland – Schweden 2:7 (0:1, 0:4, 2:2)

23.04.2026 | 12:00 Uhr | Dänemark – Deutschland 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

25.04.2026 | 12:00 Uhr | Deutschland – Tschechien 3:2 n.V. (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

27.04.2026 | 16:00 Uhr | USA – Deutschland 11:2 (6:1, 3:0, 2:1)

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