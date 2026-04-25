U18-WM: Deutschland gewinnt gegen Tschechien

Bratislava. (PM DEB) Im dritten Gruppenspiel der IIHF U18-Weltmeisterschaft 2026 in der Slowakei (Trenčín und Bratislava) ging es für das Team von U18-Bundestrainer Andreas Becherer gegen den aktuellen Tabellenführer der Gruppe B, Tschechien auf das Eis – 1.698 Zuschauer waren hierfür in die Vladimir Dzurilla Eisarena in Bratislava gekommen.

Die DEB-Nachwuchsauswahl konnte sich über einen 3:2-Sieg nach Verlängerung freuen. DEB-Torschützen waren Jonas Schwarz, Nikita Bloch und Tobias Krestan.

Im letzten Gruppenspiel trifft die deutsche Mannschaft am Montag, den 27. April, auf die USA. Spielbeginn ist um 16 Uhr.

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Übersicht #GERCZE

Torschützen GER: Jonas Schwarz (10.), Nikita Bloch (48.), Tobias Krestan (65.)

Schüsse: Deutschland 24 – Tschechien 42

Strafminuten: Deutschland 8 – Tschechien 8

Starting Goalie: Max Bolle

Kapitäne: Mats Geppert (C), Luis Becker (A), Aurelius Pizka (A).

Zuschauer: 1.690

Bester Spieler GER: Max Bolle

Statistik: GERCZE

Stimmen zum Spiel #GERCZE

U18-Bundestrainer Andreas Becherer: „Mit dem heutigen Sieg gegen Tschechien hat das Team eine klare Reaktion auf die vorherige Partie gezeigt, das ist das, was wir von der Mannschaft sehen wollten. Ausschlaggebend für den Erfolg waren insbesondere der hohe Einsatz sowie der Wille, konsequent in der vorgegebenen Struktur zu agieren. Durch eine einfache und geradlinige Spielweise ist es uns heute gelungen, uns zunehmend in die Partie hineinzufinden. Durch eine stabile Defense, unterstützt durch eine starke Leistung im Tor sowie den geschlossenen Auftritt als Team, konnten wir das Spiel bis zuletzt offen gestalten und uns schließlich in der Verlängerung mit dem Sieg belohnen. “

Verteidiger Luis Gerhofer: „Wir haben heute wirklich super gekämpft. Am Ende haben wir den Sieg nach Hause gebracht, weil wir bis zur letzten Minute alles gegeben haben. Ich glaube, das war eines unserer besten Spiele in dieser Saison. Wir wollten von Anfang an zeigen, was wir können, und das ist uns auch gelungen. Darauf können wir aufbauen – jetzt heißt es, genauso weitermachen.“

Spiele WM-Vorrundengruppe B (Bratislava)

22.04.2026 | 12:00 Uhr | Deutschland – Schweden 2:7 (0:1, 0:4, 2:2)

23.04.2026 | 12:00 Uhr | Dänemark – Deutschland 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

25.04.2026 | 12:00 Uhr | Deutschland – Tschechien 3:2 n.V. (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

27.04.2026 | 16:00 Uhr | USA – Deutschland