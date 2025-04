U18-WM: Deutschland feiert Auftakterfolg gegen Tschechien

München. (PM DEB) Die U18-Nationalmanschaft hat zum Auftakt der 2025 IIHF-U18-Weltmeisterschaft einen Erfolg gefeiert.

Der Auswahl von Bundestrainer Patrick Reimer gelang gegen Tschechien ein 4:3-Sieg nach Verlängerung, der zwei Punkte für das deutsche Team in der Gruppe B bedeutete. Torschützen waren Maxim Schäfer (2), Mateu Späth Mariscal und Max Penkin.

Nachdem die DEB-Auswahl nach dem ersten Drittel knapp mit 1:2 hinten lag, fand die deutsche Mannschaft eine starke Antwort mit zwei weiteren Treffern bei einem Gegentreffer – so dass der Spielstand zum Ende des zweiten Abschnitts 3:3 lautete. Im Schlussdrittel entwickelte sich ein packender Kampf beider Teams, in der die Defensive dem Druck der Tschechen standhielt. Auf der anderen Seite kam auch die DEB-Auswahl einige Male gefährlich vor das gegnerische Tor. Nach 60 Minuten stand so ein Punktgewinn auf der Haben-Seite für das deutsche Team. In der Overtime übernahm die DEB-Auswahl die Initiative. Maxim Schäfer war es schließlich, der mit seinem sehenswerten Treffer den Extrapunkt für Deutschland besorgte.

Bereits am morgigen Freitag steht das nächste WM-Spiel auf dem Programm. Dann geht es gegen die Auswahl aus Schweden. Spielbeginn ist um 23:00 Uhr (deutscher Zeit). Die Partie wird live und kostenlos auf MagentaSport übertragen.

Spiel-Übersicht CZE – GER

• Torschützen Team GER: Maxim Schäfer (5.), Mateu Späth Mariscal (23.), Max Penkin (27. / SH1), Maxim Schäfer (63.)

• Schussverhältnis: Tschechien 39 – Deutschland 29

• Strafminuten: Tschechien 8 – Deutschland 10

• Starting Goalie: Lukas Stuhrmann

• Kapitän: Carlos Händel

• Bester Spieler des Spiels Team GER: Niclas Hempel

• Zuschauerzahl: 500

• Statistik: https://www.iihf.com/en/events/2025/wm18/gamecenter/playbyplay/64160/6-cze-vs-ger

Stimmen zum Spiel CZE – GER

Bundestrainer Patrick Reimer: „Das war heute eine geschlossene, kämpferische Leistung unserer gesamten Mannschaft. Wir haben uns dabei sehr gut innerhalb unserer Struktur bewegt. Jeder hat alles gegeben und dadurch haben wir dann auch das nötige Glück gehabt, dass man eben in solchen Spielen braucht. Ich bin stolz auf die Leistung der Mannschaft, aber es ist jetzt nur ein erster Schritt, den wir gegangen sind.“

Verteidiger Niclas Hempel: „Wir haben heute geduldig gespielt und uns an unser System gehalten. Das hat super funktioniert und hat dann eben auch dieses gute Ergebnis für uns zustande gebracht. Wir haben über weite Strecken konstant agiert und so am Ende ein verdientes Ergebnis geholt.“

U18 WM-Vorrundenspiele Top Division (Gruppe B)

24.04.2025 I Tschechien – Deutschland 3:4 n. V. (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

25.04.2025 I 23:00 (dt. Zeit) I Deutschland – Schweden

27.04.2025 I 19:00 (dt. Zeit) I Deutschland – Schweiz

29.04.2025 I 02:00 (dt. Zeit) I USA – Deutschland

Alle deutschen Partien der U18-WM werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV