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Home Deutschland DEB DEB-Team U18-WM: DEB-Männer unterliegen Schweden zum Turnierauftakt
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U18-WM: DEB-Männer unterliegen Schweden zum Turnierauftakt

23. April 20261 Mins read28
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München. (PM DEB) Zum Auftakt der IIHF U18-Weltmeisterschaft 2026 in der Slowakei (Trenčín und Bratislava) stand für das Team von U18-Bundestrainer Andreas Becherer heute das Spiel gegen Schweden auf dem Programm.

Vor knapp 1.000 Zuschauern musste die DEB-Auswahl in der Vladimir Dzurilla Eisarena in Bratislava eine 2:7-Niederlage gegen die favorisierten Schweden hinnehmen. Die Torschützen für das deutsche Team waren Nikita Bloch und Tobias Krestan.

Bereits am morgigen Donnerstag, den 23. April 2026, trifft die deutsche Nachwuchsauswahl um 12:00 Uhr auf das Team aus Dänemark.

Alle deutschen WM-Spiele und das Finale werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

Übersicht #GERSWE

Torschützen GER: Nikita Bloch (51.), Tobias Krestan (54.).
Schüsse: Deutschland 23 – Schweden 42.
Strafminuten: Deutschland 10 – Schweden 14.
Starting Goalie: Niclas Wolter, Bastian Bauer (ab 34.).
Kapitäne: Mats Geppert (C), Daniel Kettler (A), Aurelius Pizka (A).
Zuschauer: 993.
Bester Spieler GER: Tobias Krestan.
Statistik: GERSWE

Stimmen zum Spiel #GERSWE

U18-Bundestrainer Andreas Becherer: „Zunächst gilt festzuhalten, dass wir heute mit Schweden auf einen sehr starken Gegner getroffen sind. Über weite Strecken, insbesondere im ersten Drittel, hat die Mannschaft viele Dinge bereits so umgesetzt, wie wir es in den vergangenen Tagen erarbeitet haben. Allerdings haben uns einzelne Phasen, in denen wir zu sorglos mit der Scheibe umgegangen sind, entscheidend zurückgeworfen. Diese kurzen Momente haben dazu geführt, dass wir innerhalb weniger Minuten mehrere Gegentore hinnehmen mussten. Positiv war die Reaktion im Schlussdrittel: Die Mannschaft hat Moral gezeigt, sich nicht aufgegeben und noch zwei Tore erzielt. Darauf lässt sich, vor allem hinsichtlich des Spiels morgen gegen Dänemark, aufbauen.“

Verteidiger Aurelius Pizka: „Ich denke, wir sind gut ins Spiel gestartet und haben vor allem in den ersten zehn Minuten sowie insgesamt im ersten Drittel stark gespielt. Danach wurde es etwas unkonzentrierter, und gegen einen so starken Gegner wie Schweden, wird das dann direkt bestraft. Trotzdem können wir einiges Positives mitnehmen, weil wir in mehreren Phasen – auch gerade gegen Spielende – gezeigt haben, was in uns steckt. Für das Spiel morgen gegen Dänemark wird es wichtig sein, dass wir als Team geschlossen auftreten, einfach spielen und unnötige Risiken vermeiden.“

Spiele WM-Vorrundengruppe B (Bratislava)

22.04.2026 | 12:00 Uhr | Deutschland – Schweden 2:7 (0:1, 0:4, 2:2)
23.04.2026 | 12:00 Uhr | Dänemark – Deutschland
25.04.2026 | 12:00 Uhr | Deutschland – Tschechien
27.04.2026 | 16:00 Uhr | USA – Deutschland

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