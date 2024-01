U18-WM: DEB-Frauen unterliegen im Spiel um Platz sieben

Artikel anhören München. (PM DEB)Die deutsche U18-Frauen-Nationalmannschaft muss sich in ihrem Platzierungsspiel der 2024 IIHF-U18-Frauen-Weltmeisterschaft der Schweiz geschlagen geben. Das Team um Frauen-Bundestrainer Jeff...

München. (PM DEB)Die deutsche U18-Frauen-Nationalmannschaft muss sich in ihrem Platzierungsspiel der 2024 IIHF-U18-Frauen-Weltmeisterschaft der Schweiz geschlagen geben.

Das Team um Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod unterliegt den Gastgeberinnen denkbar knapp mit 1:2. Die Torschützin auf deutscher Seite war Anna Rose in der 29. Spielminute.

Somit schließt die DEB-Nachwuchsauswahl das WM-Turnier auf Platz acht ab und verpasst damit den Verbleib in der Top-Division.

• Martina Schrick (Löwen Frankfurt) führte das DEB-Team als Kapitänin auf das Eis. An ihrer Seite assistierten Elisa Pietschmann (Eisbären Juniors Berlin) und Anna Rose (HC Landsberg).

• Starting Goalie am heutigen Tag war Hannah Loist (EHC Grizzlys Wolfsburg).

• Für den einzigen Treffer des DEB sorgte Anna Rose.

• Anastasia Gruß (ETC Crimmitschau) wurde als beste deutsche Spielerin ausgezeichnet.

• Als die besten drei DEB-Athletinnen des Turniers wurden Hanna Weichenhain (EV Lindau), Hannah Loist und Hanna Hoppe (ESC Dresden) geehrt.

Stimmen zum Spiel

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Unsere Mannschaft hat ein sehr gut strukturiertes Spiel abgeliefert und ihre ganze Energie und ihren Siegeswillen gegen die Schweiz eingesetzt. Die Spielerinnen haben im Laufe des Turniers hart gearbeitet und viel gelernt, und die Trainer und der Staff wissen den Einsatz und die Einstellung zu schätzen. Wir werden weiter an uns arbeiten und versuchen uns zu verbessern, um zukünftig auf einem besseren Level spielen zu können.“



DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Die Mannschaft hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles gegeben. Wie erwartet, sind wir einfach in diesem Bereich nicht so weit, um uns in der Top-Division zu etablieren. Es war für die Spielerinnen trotzdem eine sehr wertvolle Erfahrung für die Zukunft. Ich bedanke mich beim Staff und dem gesamten Team für seinen Einsatz.“

Ergebnis 2024 IIHF-U18-Frauen-Weltmeisterschaft in Zug (SUI)

13.01.2024 | 11:00 | Platzierungsspiel I Schweiz – Deutschland 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Weitere Informationen: https://www.iihf.com/en/events/2024/ww18