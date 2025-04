U18-WM: DEB-Auswahl unterliegt im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden

München. (PM DEB) Nach dem Auftaktsieg gegen Tschechien hat die U18-Nationalmanschaft im zweiten Spiel bei der 2025 IIHF-U18-Weltmeisterschaft eine Niederlage hinnehmen müssen.

Die Auswahl von Bundestrainer Patrick Reimer unterlag Schweden mit 4:9. Torschützen für das DEB-Team waren Maxim Schäfer, Dustin Willhöft, Moritz Warnecke und Elias Schneider

Von Beginn an übernahm Schweden das Spielgeschehen und zog im ersten Abschnitt mit zwei Treffern davon. Auch im zweiten Drittel änderte sich der Verlauf nicht, auch wenn die deutsche Mannschaft durch einen Doppelschlag den zwischenzeitlichen 0:5-Rückstand verkürzen konnte – am Ende stand nach 40 Minuten ein 2:8 auf der Anzeigetafel. Im Schlussabschnitt zeigte die DEB-Auswahl nochmal Moral und lieferte ein ordentliches Drittel ab. Zwei weitere DEB-Treffer sorgten dann für den 4:9-Endstand aus deutscher Sicht.

Am Sonntag, den 27. April 2025, folgt das nächste WM-Spiel für die deutsche Mannschaft. Dann geht es gegen die Schweiz. Spielbeginn ist um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Die Partie wird live und kostenlos auf MagentaSport übertragen.

Spiel-Übersicht GER – SWE

• Torschützen Team GER: Maxim Schäfer (25.), Dustin Willhöft (26.), Moritz Warnecke (49.), Elias Schneider (59).

• Schussverhältnis: Deutschland 24 – Schweden 57

• Strafminuten: Deutschland 8 – Schweden 12

• Starting Goalie: Bartholomäus Oswald, (ab 40:00 Aaron Kaiser)

• Kapitän: Carlos Händel

• Bester Spieler des Spiels Team GER: Maxim Schäfer

• Zuschauerzahl: 700

• Statistik: https://www.iihf.com/en/events/2025/wm18/gamecenter/playbyplay/64163/9-ger-vs-swe

Stimmen zum Spiel GER – SWE

Bundestrainer Patrick Reimer: „Wir sind heute nicht so gut in die Zweikämpfe gekommen wie am Vortag gegen Tschechien und hatten Schwierigkeiten, mit dem Forecheck der Schweden umzugehen. Dementsprechend haben wir viel Zeit in der eigenen Zone verbracht und waren gegen einen starken Gegner oft einen Schritt zu langsam. Sie haben uns einfach wenig Raum gelassen. Dennoch haben wir im Schlussabschnitt nochmal eine gute Reaktion gezeigt auf die ersten beiden Spieldrittel und uns auf unsere Stärken besonnen, was wichtig war im Hinblick auf unser nächstes Spiel gegen die Schweiz.“

Torhüter Bartholomäus Oswald: „Insbesondere im zweiten Drittel gab es zu viele Turnover auf unserer Seite, das hat uns dann die vielen Gegentreffer eingebracht. Im Schlussabschnitt sind wir nochmal gut zurückgekommen und haben einen ordentlichen Abschnitt abgeliefert. Für das nächste Spiel nehmen wir vor allem mit, dass wir über 60 Minuten konstant und konzentriert spielen müssen.“

U18 WM-Vorrundenspiele Top Division (Gruppe B)

24.04.2025 I Tschechien – Deutschland 3:4 n. V. (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

25.04.2025 I Deutschland – Schweden 4:9 (0:2, 2:6, 2:1)

27.04.2025 I 19:00 (dt. Zeit) I Deutschland – Schweiz

29.04.2025 I 02:00 (dt. Zeit) I USA – Deutschland

Alle deutschen Partien der U18-WM werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

