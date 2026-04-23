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U18-WM: DEB-Auswahl unterliegt Dänemark

23. April 20261 Mins read54
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DEB Logo auf Trikot - © City-Press
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München. (PM DEB) In Spiel zwei der IIHF U18-Weltmeisterschaft 2026 in der Slowakei (Trenčín und Bratislava) traf das Team von U18-Bundestrainer Andreas Becherer am heutigen Donnerstag auf die Mannschaft aus Dänemark.

Rund 1.000 Zuschauer waren in die Vladimir Dzurilla Eisarena in Bratislava gekommen, in der die DEB-Auswahl eine 1:4-Niederlage gegen die dänische Mannschaft hinnehmen musste. Der Torschütze auf deutscher Seite war Tim Hartmann.

Am Samstag, den 25. April 2026, steht für die deutsche Nachwuchsauswahl das dritte WM-Spiel an. Dann geht es um 12:00 Uhr gegen Tschechien auf das Eis.

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Übersicht #DENGER

Torschützen GER: Tim Hartmann (4.).
Schüsse: Dänemark 19 – Deutschland 32.
Strafminuten: Dänemark 4 – Deutschland 10.
Starting Goalie: Niclas Wolter.
Kapitäne: Mats Geppert (C), Daniel Kettler (A), Luis Becker (A).
Zuschauer: 941.
Bester Spieler GER: Max Calce.
Statistik: DENGER

Stimmen zum Spiel #DENGER

U18-Bundestrainer Andreas Becherer: „Erstmal sind wir natürlich enttäuscht. Wir hatten uns sehr viel vorgenommen. Aber so ist der Sport: Obwohl wir mehr vom Spiel und mehr Torschüsse hatten, zählt am Ende nur das Ergebnis auf der Anzeigetafel. Es ist uns heute nicht gelungen, das Momentum, das wir immer wieder hatten, in Tore umzumünzen. Jetzt gilt es den Kopf freizubekommen, zu regenerieren, das Spiel sauber zu analysieren und dann den Fokus voll auf die entscheidenden Momente in den nächsten beiden Partien zu richten.“

Stürmer Lukas Steinhauser: „Wir hatten gute Momente im Spiel, haben unsere Chancen aber nicht konsequent genutzt. Am Ende waren wir einfach nicht zielstrebig genug – die Dänen waren da deutlich kaltschnäuziger. Jetzt heißt es das Spiel abzuhaken, den Fokus auf die letzten beiden Partien zu legen und es dort besser zu machen.“

Spiele WM-Vorrundengruppe B (Bratislava)

22.04.2026 | 12:00 Uhr | Deutschland – Schweden 2:7 (0:1, 0:4, 2:2)
23.04.2026 | 12:00 Uhr | Dänemark – Deutschland 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
25.04.2026 | 12:00 Uhr | Deutschland – Tschechien
27.04.2026 | 16:00 Uhr | USA – Deutschland

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