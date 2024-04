U18-Weltmeisterschaft: DEB-MÃ¤nner mit Sieg zum Turnierauftakt

Frederikshavn. (PM DEB) Die deutsche U18-Nationalmannschaft darf sich zum Einstand in die 2024 IIHF-U18-Weltmeisterschaft Division I, Gruppe A im dänischen Frederikshavn, über einen Sieg...

Frederikshavn. (PM DEB) Die deutsche U18-Nationalmannschaft darf sich zum Einstand in die 2024 IIHF-U18-Weltmeisterschaft Division I, Gruppe A im dänischen Frederikshavn, über einen Sieg freuen.

Das Team um U18-Honorar-Bundestrainer André Rankel gewinnt gegen die Mannschaft aus Österreich mit 3:2. Die Torschützen auf deutscher Seiten waren Tobias Schwarz (28.), David Lewandowski (42.) und Lenny Boos (43.). Nach einem 0:2-Rückstand gelang es dem DEB-Team, mit leidenschaftlichem Einsatz und Siegeswillen, das Spiel noch zu ihren Gunsten zu drehen.

Bereits am Montag, den 15. April 2024, steht für die deutsche U18-Nachwuchsauswahl das zweite Spiel der diesjährigen WM auf dem Programm. Der Gegner um 13:00 Uhr wird dann das Team aus Ungarn sein.

• Tobias Schwarz führte das deutsche Team als Kapitän auf das Eis. An seiner Seite assistierten Max Hense und Elias Pul.

• Starting Goalie am heutigen Tag war Lennart Neiße.

• Das DEB-Team holt einen 0:2-Rückstand auf.

• Dustin Willhöft wurde als bester Spieler der deutschen Mannschaft ausgezeichnet.

Statistik zum Spiel: https://www.iihf.com/en/events/2024/wm18ia/gamecenter/playbyplay/58880/1-aut-vs-ger

Stimmen zum Spiel

U18-Honorar-Bundestrainer André Rankel: „Wir haben uns vorgenommen, dass wir über 60 Minuten unser Spiel spielen wollen und das haben wir heute auch gemacht. Wir hatten einen schwierigen Start in die Partie und haben ein frühes Tor kassiert, aber die Mannschaft hat unbeeindruckt weitergespielt. Österreich war ein starker Gegner und wir wussten auch von Anfang an, dass es ein enges Spiel werden wird. Ich bin wirklich stolz auf die Jungs, weil sie über die komplette Spielzeit unsere Vorgaben umgesetzt haben, was letztlich dann auch zum Sieg geführt hat.“

Stürmer Dustin Willhöft: „Es war geil gegen Österreich zu gewinnen, vor allem, weil wir am Freitag in unserem Testspiel noch gegen sie verloren haben. Am Anfang des Spiels waren wir nicht aggressiv genug und es hat uns viel Energie gekostet, die Scheibe wieder zurückzugewinnen. Dieser 3:2-Sieg heute ist super für die Mannschaft und als bester deutscher Spieler ausgezeichnet zu werden, ist dann noch ein kleiner Bonus für mich selbst.“

2024 IIHF-U18-Weltmeisterschaft Division I, Gruppe A Frederikshavn, DEN

14.04.2024 | 13:00 Uhr | Österreich – Deutschland 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

15.04.2024 | 13:00 Uhr | Deutschland – Ungarn

17.04.2024 | 16:30 Uhr | Deutschland – Ukraine

18.04.2024 | 16:30 Uhr | Japan – Deutschland

20.04.2024 | 20:00 Uhr | Deutschland – Dänemark