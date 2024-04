U18-Weltmeisterschaft: DEB-Auswahl bleibt ungeschlagen und steigt in die Top- Division auf

Frederikshavn. (PM DEB) Die deutsche U18-Nationalmannschaft bleibt bei der 2024 IIHF-U18-Weltmeisterschaft Division I, Gruppe A im dänischen Frederikshavn, auch im letzten WM-Spiel ungeschlagen und...

Frederikshavn. (PM DEB) Die deutsche U18-Nationalmannschaft bleibt bei der 2024 IIHF-U18-Weltmeisterschaft Division I, Gruppe A im dänischen Frederikshavn, auch im letzten WM-Spiel ungeschlagen und legt somit eine Serie von fünf Siegen in Folge hin.

Das Team um U18-Honorar-Bundestrainer André Rankel gewinnt in einem hart umkämpften Spiel mit 6:4 gegen die Gastgeber aus Dänemark.



Dieser Sieg ist gleichbedeutend mit dem ersten Platz in der Tabelle und dem damit verbundenen Aufstieg in die Top-Division. In der Endabrechnung steht die deutsche U18-Nachwuchsauswahl mit 14 Punkten an der Tabellenspitze, gefolgt von den Teams aus der Ukraine (13 Punkte) und Österreich (8.).

• Tore DEB: Matthias Pape (23./ EQ), Simon Seidl (30./ EQ, 50./ EQ, 57./ EQ), Mateu Späth (56./ EQ), Nick Maul (60./ EQ, ENG)

• Schussverhältnis: Deutschland 37 – Dänemark 27

• Strafminuten: Deutschland 6 – Dänemark 6

• Kapitän/ Assistenten: Tobias Schwarz (C), Max Hense (A), Nick Maul (A)

• Starting Goalie: Lennart Neiße

• Bester DEB-Spieler des Spiels: Dreifachtorschütze Simon Seidl

• Bester DEB-Spieler des Turniers: Carlos Händel

• Dustin Willhöft wurde als bester Stürmer der WM ausgezeichnet.

• Zuschauer: 730

Statistik zum Spiel: https://www.iihf.com/en/events/2024/wm18ia/gamecenter/playbyplay/58894/15-ger-vs-den

Stimmen zum Spiel

DEB-Vizepräsident Andreas Niederberger (Verantwortungsbereich Sport): „Im Namen des gesamten DEB-Präsidiums gratuliere ich der U18-Nationalmannschaft und dem kompletten Staff herzlich zum Aufstieg in die Top-Division. Das war keine leichte Aufgabe, auch heute nicht gegen Dänemark. Gerade im Schlüsselspiel gegen die Ukraine hat die Mannschaft unheimlich gut dagegengehalten und in der entscheidenden Phase den so wichtigen Siegtreffer erzielt. Wir sehen natürlich auch, dass noch viel Arbeit auf uns wartet. Wir wollen uns in den nächsten Jahren konstant weiterentwickeln, damit wir in der A-Gruppe auch bestehen können. Aber jetzt freuen wir uns natürlich erstmal über die hervorragende Leistung und den damit verbundenen Aufstieg.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Herzlichen Glückwunsch an unsere U18-Nationalmannschaft. Unser Hauptaugenmerk bei der U18 liegt auf der sportlichen Entwicklung der Mannschaft und der Heranführung unserer Spieler an das internationale Top-Level. Umso mehr freut es uns, dass es die Mannschaft geschafft hat, die Leistung im gesamten Turnierverlauf auf einem konstanten Niveau zu halten, und so mit dem Aufstieg in die Top-Division belohnt wurde. Unser Dank geht an André Rankel und sein gesamtes Team, dass seit Saisonbeginn eine sehr gute Aufbauarbeit geleistet und die Mannschaft stetig weiterentwickelt hat. Dadurch wurden die Grundlagen für den heutigen Erfolg gelegt, denn die Spieler waren optimal vorbereitet, um diese herausfordernde Aufgabe in Dänemark zu meistern.“

U18-Honorar-Bundestrainer André Rankel: „Das war eine echte Achterbahnfahrt heute. Der Weg, den wir als Team gemeinsam gegangen sind, angefangen beim Hlinka Gretzky Cup bis heute, hat uns bei diesem Turnier extrem geholfen. Wir hatten stets diesen Glauben an die Mannschaft und waren immer eine Einheit, egal was passiert ist. Wir haben unser Spiel gespielt und daran geglaubt, dass wir damit erfolgreich sein werden. Dieser Glaube an das Team und jeden einzelnen Spieler hat den Jungs geholfen, heute einen Weg zu finden das Spiel zu gewinnen.“

Stürmer Elias Pul: „Ich bin wirklich sehr stolz auf das Team. Wir hatten uns intern das Ziel gesetzt, dass wir wieder in die Top-Division aufsteigen wollen und das haben wir mit dem heutigen Sieg erreicht. Das Team hat heute hart gekämpft und gut gearbeitet. Jeder hat alles gegeben und man hat gesehen, wie gut das Team von André Rankel eingestellt wurde. Diese Weltmeisterschaft werden wir alle ganz sicher niemals vergessen.“

2024 IIHF-U18-Weltmeisterschaft Division I, Gruppe A Frederikshavn, DEN

14.04.2024 | 13:00 Uhr | Österreich – Deutschland 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

15.04.2024 | 13:00 Uhr | Deutschland – Ungarn 8:2 (2:1, 4:1, 2:0)

17.04.2024 | 16:30 Uhr | Deutschland – Ukraine 2:1 n.V. (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

18.04.2024 | 16:30 Uhr | Japan – Deutschland 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)

20.04.2024 | 20:00 Uhr | Deutschland – Dänemark 6:4 (0:1, 2:2, 4:1)