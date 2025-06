U18 Nationalspieler wechselt zum ESVK

Kaufbeuren. (PM ESVK) Junger Neuzugang für den ESV Kaufbeuren. Aus der U20-Mannschaft des ERC Ingolstadt wechselt der am 11. Juli 18 Jahre alt werdende Florian Reinwald zum ESVK.

Der aktuelle U18-Nationalspieler ist gebürtiger Ingolstädter und hat beim ERC Ingolstadt auch seine bisherige Eishockey-Ausbildung genossen. In der abgelaufenen Saison konnte er dazu mit einer Förderlizenz ausgestattet auch schon für drei Spiele DEL2-Luft bei den Blue Devils Weiden schnuppern.

Beim ESV Kaufbeuren wird Florian Reinwald für die U20-Mannschaft, den Oberliga-Kooperationspartner und die Joker in der DEL2 lizenziert. Dabei wird er das Joker-Trikot mit der Rückennummer 83 tragen.

Patrick Reimer, sportlicher Leiter beim ESVK, über Neuzugang Florian Reinwald: „Florian Reinwald ist ein noch sehr junger und talentierter Spieler, den ich selbst sehr gut aus der U18 Nationalmannschaft kenne. Ich sehe sehr viel Potenzial in ihm. Er ist ein sehr harter Arbeiter, der alles dafür tun wird, um den nächsten Schritt zu gehen. Bei uns hat er nun die Möglichkeit in der U20, beim Kooperationspartner in der Oberliga sowie beim Training und im Spielbetrieb bei der 1. Mannschaft diesen Schritt zu gehen. Dies wird ihn in seiner Entwicklung auch definitiv weiterbringen.“

Florian Reinwald zu seinen Beweggründen nach Kaufbeuren zu wechseln: „Ich habe mich für den Wechsel nach Kaufbeuren entschieden, da ich eine neue Herausforderung annehmen wollte. Des Weiteren bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich von Patrick Reimer und Todd Warriner das Vertrauen und die Möglichkeit bekomme, meine ersten Schritte im Profigeschäft zu absolvieren. Zudem habe ich nur Positives über den Club gehört, und junge Spieler bekommen beim ESV Kaufbeuren zunehmend die Möglichkeit, sich auch zu zeigen. Außerdem haben wir beim ESVK in der kommenden Saison sehr viele erfahrene Spieler, von denen ich noch einiges lernen kann – sowohl auf dem Eis als auch abseits davon.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV