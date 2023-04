U18-Nationalmannschaft beendet Phase eins der WM-Vorbereitung

München. (PM DEB) Die Nachwuchsauswahl um U18-Bundestrainer Alexander Dück hat die erste Woche der WM-Vorbereitung mit zwei Testspielniederlagen gegen die Schweiz (1:6, 2:4) abgeschlossen...

München. (PM DEB) Die Nachwuchsauswahl um U18-Bundestrainer Alexander Dück hat die erste Woche der WM-Vorbereitung mit zwei Testspielniederlagen gegen die Schweiz (1:6, 2:4) abgeschlossen und blickt der zweiten Phase in Füssen entgegen.

Während der Vorbereitung des DEB-Nachwuchsteams konnte sich das Trainerteam ein genaues Bild der insgesamt 35 eingeladenen Spieler machen. Bereits am vergangenen Montag stießen nach eintägiger Pause die Spieler der DNL-Finalserie aus Mannheim und Köln zur Mannschaft hinzu und auch aus der Alps Hockey League konnte man seitens der Red Bull Hockey Juniors, den Kader im Verlauf der Maßnahme verstärken. U18-Bundestrainer Alexander Dück und sein Trainerteam mussten durch Verletzungen sowie Absagen, einige Kaderänderungen vornehmen. In einer sehr turbulenten Woche konnte das Team dennoch viel gemeinsam arbeiten und hat besonders die Defensive sowie den Aufbau unter Druck, in Angriff genommen. Der Fokus während dieser ersten WM-Vorbereitungsphase lag hierbei sowohl auf der Kommunikation auf dem Eis, als auch auf der gegenseitigen Unterstützung sowie einem schnellen Umschaltspiel.

Abschluss der anderthalbwöchigen Maßnahme bildeten die zwei Testspiele gegen die Schweizer Auswahl. Dabei gaben Elias Pul, Nick Maul (beide Red Bull Hockey Akademie) sowie Niclas Focks und Max Hense (Krefelder EV 81) ihr U18-Nationalmannschaftsdebüt. Zwar unterlag man in beiden Begegnungen am Ende mit 1:6 (Tor: Timo Ruckdäschel) und 2:4 (Tore: Kevin Bicker und Noah Samanski), dennoch konnte das deutsche Team ihr internationales Niveau steigern und die Vorgaben des Trainerteams besser umsetzen.

U18-Bundestrainer Alexander Dück: „Ich nehme ein positives Gefühl aus der ersten Phase mit. Natürlichen haben wir uns für die Testspiele ein anderes Ergebnis auf der Anzeigetafel gewünscht, aber das sind die Situationen aus denen wir lernen und an denen wir wachsen können. Wir haben von Spiel zu Spiel eine Steigerung gesehen und das ist für uns in erster Linie wichtig, denn wir wollen uns als Mannschaft verbessern. Das war in dieser ersten Woche definitiv zu sehen, dementsprechend ist nicht alles so negativ, wie es vielleicht mit den Ergebnissen scheint. Die Jungs haben jetzt zwei Tage frei und dann treffen wir uns am 12. April wieder. Ich hoffe auch, dass bis dahin alle wieder fit sind. Wir werden da weitermachen wo wir aufgehört haben und wollen die nächsten Schritte nach vorne machen.“

Der Spielplan der deutschen U18-Nationalmannschaft

08.04.2023 | 17:00 | Testspiel | Schweiz – Deutschland 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

09.04.2023 | 12:00 | Testspiel | Schweiz – Deutschland 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

17.04.2023 | 17:30 | Testspiel | Deutschland – Lettland

21.04.2023 | 14:30 | Kanada – Deutschland

22.04.2023 | 17:00 | Deutschland – Tschechien

24.04.2023 | 18:30 | Deutschland – Slowakei

25.04.2023 | 14:30 | Schweden – Deutschland

MagentaSport zeigt alle deutschen Partien sowie das Finale der IIHF-U18-Weltmeisterschaft 2023 in der Schweiz live und kostenlos.

