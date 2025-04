U18-MÃ¤nner starten in WM-Vorbereitung

München. (PM DEB) Die U18-Nationalmannschaft der Männer startet am morgigen Dienstag, den 8. April 2025, in die erste Phase ihrer WM-Vorbereitung.

Das Team von U18-Bundestrainer Patrick Reimer kommt in Füssen zusammen, um gemeinsam einen fünftägigen Lehrgang zu absolvieren. In insgesamt acht Eiseinheiten wird die Mannschaft noch einmal intensiv an verschiedenen Themenbereichen arbeiten. Vorbereitende Länderspiele gegen Kanada und Norwegen sind für Phase zwei geplant.

Nach einem Jahr in der WM Division 1 Gruppe A, ist die deutsche Nachwuchsauswahl zurück in der Top Division – die 2025 IIHF-U18-Weltmeisterschaft findet vom 23. April bis 3. Mai 2025 in Frisco (USA) statt. Für die erste Phase der Vorbereitung hat Patrick Reimer 28 Spieler nominiert, die je nach Saisonverlauf in ihren entsprechenden Vereinen, nach und nach zum Team stoßen werden.

Nach Abschluss der Vorbereitungsphase in Füssen, wird Headcoach Patrick Reimer gemeinsam mit seinem Trainerteam, ein finales 25-köpfiges Aufgebot für den zweiten WM-Lehrgang und die anschließende Weltmeisterschaft in Nordamerika nominieren.

U18-Bundestrainer Patrick Reimer: „Es ist interessant zu sehen, wie sich die verschiedenen Spieler über das Jahr hinweg entwickelt haben. Gerade in diesem Alter finden teilweise enorme Leistungssteigerungen statt. Mein Team und ich haben die Spieler über die Saison hinweg beobachtet und analysiert und diesen Erkenntnissen entsprechend, den erweiterten Kader zusammengestellt. Wir werden die Tage in Füssen noch einmal intensiv für die WM-Vorbereitung nutzen und anschließend die Entscheidung treffen, mit welchen 25 Spielern wir in die USA reisen werden.“

