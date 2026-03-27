Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + U18-Männer starten in Phase 1 der WM-Vorbereitung
! +DEB-Team

U18-Männer starten in Phase 1 der WM-Vorbereitung

27. März 20261 Mins read48
Share
Andreas Becherer - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

München. (PM DEB) Am Mittwoch, den 8. April 2026, startet die U18-Männer-Nationalmannschaft in ihre diesjährige WM-Vorbereitung.

Der 28-köpfige Kader von U18-Bundestrainer Andreas Becherer wird hierzu am Bundesstützpunkt in Füssen zusammenkommen. In einem fünftägigen Lehrgang stehen unter anderem sechs Eiseinheiten und diverse Meetings auf dem Programm. Phase 1 beinhaltet des Weiteren ein WM-Vorbereitungsspiel gegen die U18-Auswahl der Schweiz – dieses ist für Samstag, den 11. April 2026, um 15:30 Uhr in Herisau angesetzt.

Nach Abschluss der ersten Vorbereitungsphase in Füssen wird Andreas Becherer gemeinsam mit seinem Trainerteam das finale 25-köpfige Aufgebot für den zweiten Vorbereitungslehrgang in Bratislava (SVK) und die anschließende Weltmeisterschaft nominieren.

Die IIHF U18-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 22. April bis 2. Mai in der Slowakei (Trenčín und Bratislava) statt. Deutschland trifft in der Vorrundengruppe B auf Schweden, Dänemark, Tschechien und die USA.

WM-Vorbereitungsspiel in Herisau (SUI)

11.04.2026 | 16:30 Uhr | Schweiz – Deutschland

Statistiken gibt es unter: https://www.sihf.ch/de/game-center/game/#/20269355000023

Stimme zur WM-Vorbereitung

U18-Bundestrainer Andreas Becherer: „Wir starten mit einem weitgehend eingespielten Kader in die WM-Vorbereitung in Füssen. Uns war dabei wichtig, auf Kontinuität zu setzen, auch wenn wir uns auf wenigen Positionen noch ein genaueres Bild machen wollen, um finale Entscheidungen zu treffen. In der ersten Phase der Vorbereitung liegt unser Fokus vor allem darauf, die Spieler nach der Zeit in ihren Vereinen schnell wieder in unsere Strukturen und Prinzipien zu bringen. Entscheidend ist, dass wir unsere Spielidentität wieder klar auf das Eis bringen und uns bewusst machen, was uns als Mannschaft auszeichnet und stark macht. Das Aufeinandertreffen mit der Schweiz dient in erster Linie dazu, unser eigenes Spiel umzusetzen und noch einmal wertvolle Erkenntnisse zu sammeln. Im Anschluss werden wir diese analysieren und gezielt an den Stellschrauben arbeiten, die uns in Richtung Weltmeisterschaft noch weiterbringen.“

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
2175
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Patrick Raaf-Effertz bleibt zwei weitere Jahre bei den Islanders

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Iserlohn RoostersTransfer-News

Nun ganz offiziell: Emil Johansson wechselt an den Seilersee

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten zur...

By27. März 2026
! +Nürnberg Ice TigersTransfer-News

Nürnberg Ice Tigers: Drei Verträge verlängert, sieben Spieler verlassen die Organisation und fünf Personalien sind noch nicht final entschieden

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben die Verträge mit...

By27. März 2026
! +Grizzlys WolfsburgTransfer-News

Grizzlys geben erste Personalentscheidungen bekannt

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Einige Tage nach dem Ende der Saison haben die...

By27. März 2026
! +EC Red Bull SalzburgTransfer-News

Die Raffl-Brüder und David Kickert bleiben in Salzburg

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich bekannt...

By27. März 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten