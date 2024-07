U18-MÃ¤nner nehmen am Hlinka Gretzky Cup 2024 teil

München. (PM DEB) Der diesjährige Hlinka Gretzky Cup findet vom 5. bis zum 10. August 2024 im kanadischen Edmonton statt. Für die deutsche U18-Nationalmannschaft...

Für die deutsche U18-Nationalmannschaft bedeutet die Teilnahme an diesem renommierten Turnier auch gleichzeitig den Auftakt der neuen Saison 2024/2025.

Am Donnerstag, den 1. August 2024 tritt das Team um U18-Bundestrainer Patrick Reimer die Reise nach Nordamerika an. Neben mehreren Trainingseinheiten wird das DEB-Team am Sonntag ein Testspiel gegen die schweizer Nachwuchsauswahl absolvieren. Am Montag, den 5. August geht es dann zum Turnierauftakt gegen das Team aus Finnland aufs Eis. Die weiteren Gegner der deutschen Mannschaft in der Gruppe B sind Tschechien und die USA – diese beiden Vorrundenspiele finden im Rogers Place statt, der sportlichen Heimat der Edmonton Oilers und Austragungsort des diesjährigen Showdowns um den Stanley Cup.

Neben U18-Bundestrainer Patrick Reimer komplettieren U16-Bundestrainer Robin Beckers (Assistenztrainer), Sebastian Osterloh (Assistenztrainer/ Athletiktrainer) und Eckhardt Spencer (Torwarttrainer) das Coaching-Team. Patrick Reimer hat ein 25-köpfiges Spieler-Aufgebot für die Reise nach Edmonton nominiert. Drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer werden dabei sein, wenn der DEB zum insgesamt vierten Mal an diesem prestigeträchtigen Turnier des Nachwuchsbereichs teilnimmt. Auch DEB-Sportdirektor Christian Künast wird vor Ort in Kanada dabei sein, um das Team und den Staff zu supporten.

Der Spielplan der U18- Nationalmannschaft:

05.08.2024 | 21:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Finnland

06.08.2024 | 20:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Tschechien

07.08.2024 | 23:30 Uhr (dt. Zeit) | USA – Deutschland

09.08.2024 | Platzierungsspiele/ Halbfinals

10.08.2024 | Finale/ Spiel um Platz 3

U18-Bundestrainer Patrick Reimer: „Der Hlinka Gretzky Cup ist das renommiertes Einladungsturnier der Welt und wir können uns glücklich schätzen, auch in diesem Jahr wieder dabei zu sein. Ich muss glaube ich nicht betonen, wie besonders das für einen jungen Sportler und auch für mich als Neutrainer sein wird, im Rogers Place zu spielen. Wir werden mit Finnland, Tschechien und den USA auf richtig starke Gegner treffen. Das wird eine große Herausforderung für uns, vor allem so früh in der Saison, wo wir noch nicht viele gemeinsame Trainingseinheiten miteinander absolvieren konnten. Aber wir freuen uns auf die Aufgabe und unser Ziel ist es, bei diesem Turnier schon einen ersten guten Schritt in Sachen Teamfindung zu machen. Vor allem wollen wir aber gute Erfahrungen sammeln, die im Hinblick auf die nächste Weltmeisterschaft, für uns enorm wertvoll sein werden.“

Der Kader in der Übersicht