U18-MÃ¤nner-Nationalmannschaft verpasst WM-Halbfinaleinzug knapp

München. (PM DEB) Die deutsche U18-Nationalmannschaft muss im Viertelfinale der 2025 IIHF-U18-Weltmeisterschaft eine denkbar knappe Niederlage hinnehmen.

Die Nachwuchsauswahl von U18-Bundestrainer Patrick Reimer unterliegt dem Team aus der Slowakei mit 2:3. Für das DEB-Team trafen Max Bleicher und Max Penkin.

Der Mannschaft aus der Slowakei gelang der bessere Start in die Partie. Nachdem das erste Drittel torlos blieb, waren es dann schließlich auch die Slowaken, die im zweiten Spielabschnitt den ersten Treffer erzielen konnten. In den letzten 20 Minuten der Partie konnte die slowakische Mannschaft noch auf 2:0 und später auf 3:0 erhöhen. In der Schlussphase machte das DEB-Team noch einmal ordentlich Druck – Max Bleicher erzielte den ersten deutschen Treffer, bevor kurz darauf Max Penkin den Rückstand bis auf Tor verkürzte. In den Schluss-Sekunden hatte das DEB-Auswahl sogar noch den Ausgleich auf dem Schläger – es blieb am Ende aber beim knappen 2:3-Endstand aus deutscher Sicht.

Als die drei besten deutschen Spieler des Turniers wurden Lukas Stuhrmann, Carlos Händel und Elias Schneider ausgezeichnet.

Spielübersicht SVK – GER

• Torschützen Team GER: Max Bleicher (54.), Max Penkin (60.)

• Schussverhältnis: Slowakei 36 – Deutschland 23

• Strafminuten: Slowakei 4 – Deutschland 4

• Starting Goalie: Lukas Stuhrmann

• Kapitän/ Assistenten: Carlos Händel (C), Maxim Schäfer (A), Mateu Späth Mariscal (A)

• Bester Spieler des Spiels Team GER: Lukas Stuhrmann

• Zuschauerzahl: 641

• Statistik: https://www.iihf.com/en/events/2025/wm18/gamecenter/playbyplay/64175/21-svk-vs-ger

Stimmen zum Viertelfinale SVK – GER

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Auch wenn die erste Enttäuschung beim Team heute angesichts des knappen Ergebnisses groß sein wird, gratulieren wir unserer U18-Mannschaft um Bundestrainer Patrick Reimer für ein insgesamt starkes WM-Turnier. In diesem Zuge bedanken wir uns bei allen Nationalspielern sowie dem gesamten Staff für einen vorbildlichen Einsatz in den vergangenen Tagen. Wir haben gezeigt, dass wir auf dem Niveau der Top-Division mithalten und auch Erfolge feiern können, wenn wir als Einheit zusammenarbeiten und uns nach dem Spiel-System richten. Gleichwohl wissen wir, dass wir im U18-Bereich weiter hart arbeiten müssen, um uns auch in Zukunft Meilensteine wie den Viertelfinal-Einzug zu sichern.“

U18-Bundestrainer Patrick Reimer: „Ich denke, der Glaube an die eigene Stärke hat uns heute ein wenig gefehlt. Ich hatte den Eindruck, dass wir die ersten zweieinhalb Drittel bis zu unserem ersten Tor mental und auch physisch nicht ebenbürtig dagegen halten konnten. Die Mannschaft hat gekämpft, aber wir haben heute nicht optimal in unser Spiel gefunden, sonst wären unsere Chancen auf einen Sieg sicher dagewesen. Nichtsdestotrotz kann das Team stolz sein, auf die erbrachte Leistung über die ganze Weltmeisterschaft hinweg.“

Stürmer Elias Schneider: „Wir haben heute gut gespielt und hart gekämpft. Wir hatten viele Torchancen, die wir besser verwerten müssen. Die Scheibe wollte heute einfach nicht ins gegnerische Tor. Trotzdem können wir auf unsere Leistung bei diesem Turnier stolz sein.“

Ergebnis Viertelfinale U18-WM

30.04.2025 I Slowakei – Deutschland 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

